Religiones deben dejar de ver como "malos" a la comunidad gay Siendo capaces también de educar un niño, se debe legalizar la adopción afirmó el representante local de la comunidad gay Juan González Martínez, representante de la comunidad gay en el municipio, se pronunció a favor de los matrimonios gays, y estableció que muchos de ellos, son capaces de mantener mucho mejor a un niño, por lo que dijo, se debe legalizar la adopción también entre los matrimonios igualitarios. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios "El tema de la adopción será muy debatible creemos y confiamos que son el presente de México y los debemos apoyar"; Juan González Martínez "Lo veo mal porque simple y sencillamente hay cosas en las que debemos preocuparnos más, y principalmente cuando vemos a gente y niños abandonados, a esos matrimonios desintegrados, y yo creo que eso es mucho más importante, inculcarle valores a esta gente, dentro de sus congregaciones religiosas, si deberían de darles un poco más de impulso a esa ideología que tiene como Hombre y Mujer, para que establezcan un hogar perfecto o como lo quieran ver ellos" puntualizó. Dijo que los niños son el presente, no el futuro del país, y por ende se deben educar como tal, "pero más que eso, deberían de aprobarnos porque nosotros tenemos la idea de seguir adelante, la idea de un futuro mejor y, no decimos que los niños son el futuro del país, son el presente a quienes debemos apoyar, esos niños que encontramos todo chamagosos en la calle, yo creo que necesitan de gente como nosotros que seamos capaces de atenderlos, de amarlos y educarlos, y darles lo que necesiten ahorita que están niños". Reconoció que el tema de la adopción será muy debatible, "es un buen punto, donde recalco, nosotros tenemos y nos sentimos con la capacidad de mantener a un niño de darle una vida mejor, porque lo hemos vivido, creemos y confiamos que son el presente de México y los debemos apoyar". Finalmente, dijo que las congregaciones religiosas, deben dejar de verlo como algo malo, "decirles a las congregaciones que nos basemos en el amor principalmente para que podamos establecer una sociedad feliz, los grandes de la historia fueron homosexuales, y no por eso se acabó el mundo, que no fuera ahora tan abierto, es una cosa muy distinta, no nos hagamos de la vista gorda".