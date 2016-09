“El PAN no está muerto, está enterrado”: FMG

Señaló lo anterior el conocido militante panista, Fortunato Martinez García, al cuestionarle su opinión acerca de si ha notado un cambio desde que se sustituyó al comité municipal por la delegación del PAN, que dirige Jorge Rivera Hernández, a lo que respondió, -“Sigue igual o peor, porque no se ve rumbo, ni mucho menos trabajo, aunque digan que si lo están haciendo”. De la misma manera, hizo mención a que los que quieren ser militantes o votar por el Acción Nacional, antes preguntan que si aún esta Guadalupe Rivera, -“Los que quieren ser o que quieren militar o votar por el PAN, que le ven buenas tablas rumbo a la presidencia de la república, nos dicen que si otra vez anda Lupe Rivera, que si no hay otro, que si no hay más gente, la militancia quiere que se vea un cambio, yo lo veo mal desde que se percibe en la huasteca que los rivera quieren acaparar todo el panismo, entonces no hay apertura”. Para finalizar, dijo que los descendientes del personaje arriba mencionado, también se encuentran ocupando cargos dentro del PAN -“Desde que vi que en la dirigencia estatal estaba su hijo, y en Tamazunchale como delegado su otro hijo, lo vi mal porque como quieren ser los mismos de siempre, no hay nada de trabajo, antes estaba muerto, ahora está enterrado, no se ve ningún cambio a como estaba la dirigencia con Beto Torres, es prácticamente lo mismo”.