En rehabilitación de la Avenida Juárez piden que no les den "Gato por liebre" Pide que los materiales que se usen sean duraderos y de buena calidad, como el concreto hidráulico. El delegado de la colonia XEW, Eduardo Martinez Téllez, externó su opinión respecto a la anunciada obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, mencionando que ya que se estará relizando, pide a nombre de la población, que sea una obra que perdure, que tenga materiales de buena calidad, o de lo contrario que mejor continúen con los bacheos, ya que no están para "migajas". HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Piden que la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez sea de calidad. De la misma manera, dijo que en lo que respecta a su opinión, él cree que ya que se ponga en marcha la obra de rehabilitación, que los materiales que se usen sean de calidad, como concreto, "Yo creo que si se hará la rehabilitación, al menos que se realice de concreto, porque asi como están acostumbrados a hacer las cosas, esa obra no va a durar más de cinco años, cuando ya presente baches y hasta hundimientos, si es una obra de impacto que se haga con miras a que dure, por eso pedimos que se haga de concreto hidráulico, para que tenga más duración, esa es la opinión de la gente de nuestro sector que representamos" indicó. Martinez Téllez, mencionó que ha tenido contacto con el personal de la Junta Estatal de Caminos, -"Y nos han dicho que no había material para la rehabilitación de esta calle, porque no nos vaya a pasar como la rehabilitación de la carretera de San Martín, donde sí levantaron todo el asfalto que había, ya la dejaron muy bonita, pero a los tres meses se pudo ver la calidad con la que estaba, porque los baches ahora parecen cráteres y pozas, de tan delgada que la dejaron, si van a hacer algo que lo hagan bien". En este sentido, a manera de finalizar con la entrevista concedida a este medio de comunicación, dijo que estarán atentos de los trabajos que se realicen, -"Porque no queremos que nos den gato por liebre, es una obra importante y que beneficiara a muchos, por eso estaremos atentos a los trabajos y que no se haga cualquier cosa por obra".