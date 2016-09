Escuela del Bicentenario requiere salón de clases Como en otras escuelas, el rápido crecimiento en la población estudiantil ha hecho que las aulas con las que se cuentan sean insuficientes. Ante el rápido crecimiento que ha tenido en su población estudiantil, la escuela primaria “Profesor Lorenzo Martínez Casillas” ubicada en el fraccionamiento Bicentenario, carece de un aula ya que actualmente, la dirección del plantel comparte el mismo espacio que un grupo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DOS AULAS CARECEN DE energía eléctrica pero confían en que se concluirán con los trabajos Cabe recordar que dicha institución surgió luego de haberse construido cerca de 500 viviendas en el fraccionamiento Bicentenario, casas que fueron vendidas a bajo precio a personas de escasos recursos económicos. En sus inicios, la primera generación de alumnos tomaba clases en condiciones extremas en casas particulares prestadas hasta que en el 2014 comenzó la construcción de aulas. Rafael Arguelles Esquivel, director del plantel, al respecto comentó que en el periodo 2014-2015 fueron construidas dos aulas y 2 baños así como la dirección, el ciclo pasado comenzó la edificación de tres salones más. Esos últimos tres salones aún no se concluyen en su totalidad, ya que dos de ellos no cuentan con energía eléctrica, no se les ha suministrado el mobiliario y falta pintarlos y revocarlos pero el directivo espera que en breve esos trabajos se realicen. Comentó que el Municipio de Valles se comprometió a construirles, en convenio con la SEGE, el salón que requieren aunque adelantó que tienen más pendientes como la cancha cívica, la contratación de un intendente, pero considera que en los pocos años de nacida esa institución han tenido un notable crecimiento en la infraestructura. Además, el plantel está incluido dentro de las Escuelas de Tiempo Completo y cuentan con el programa de alimentos, sin embargo no tienen un comedor apto sino uno que fue construido con materiales rústicos en donde los 144 alumnos entre las 14:30 y las 15:00 horas consumen de manera gratuita la comida. Dijo desconocer si hay problemáticas entre la empresa constructora y las autoridades municipales y educativas ya que se rumoraba que ese podía ser el motivo por el que no se habían concluido los trabajos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Protestas a favor de la familia son benéficas para la cultura El 75% de maestros salidos de la UPN salieron idóneos Organismos del agua con problemas financieros Casi listas instalaciones propias de la ENESMAPO Impartirá SEGE curso en línea a padres de familia