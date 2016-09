Apreciaciones Contrario a los apocalípticos escenarios que a través de las redes sociales se planteaban de hechos violentos en la celebración del grito de independencia, todo transcurrió con normalidad y los ciudadanos vallenses salieron a participar de esta celebración por miles, prolongándose la verbena hasta entrada la madrugada aprovechando el baile. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios No faltaron los comentarios de algunas personas, que sugerían el inicio de bailes populares en la plaza principal, fuera de las celebraciones ya acostumbradas, siendo ésta una oportunidad de que los ciudadanos se distraigan en compañía de sus familias, sin necesidad de gastar mas que en el traslado al centro de la ciudad. Significativa fue la visita de Jorge Terán Juárez a los festejos de la casa del migrante en Houston, donde gran cantidad de paisanos se congregaron para la celebración donde la representatividad del ayuntamiento de Ciudad Valles fueron los invitados especiales. En la comitiva, además del alcalde acudieron otras áreas junto con el enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la misión era buscar contactos para aterrizar proyectos para la ciudad en todos los ámbitos posibles; los resultados de la visita sin duda serán interesantes y este viaje a Houston será sólo uno de muchos que se realicen dentro de esta administración. En temas políticos, hay quienes a pesar de que no les fue nada bien en las últimas elecciones, siguen con la espinita de ser candidatos a la presidencia municipal, tal vez con la esperanza de contar con algo del posicionamiento que alguna vez se tuvo. Tal es el caso de Jaime Yáñez Peredo, ex diputado y ex candidato a la presidencia municipal, ahora en las filas del partido Movimiento Ciudadano, donde ha logrado el control del partido y llevarse consigo a una gran cantidad de militantes panistas. Dicen los enterados que la pretensión de Yáñez por lograr la candidatura es grande, al grado de que en la última visita de los lideres del PRD en la ciudad, Jaime se reunió con ellos para pedirles se sumaran a su causa, claro está siendo él el candidato ofreciendo a cambio todo su capital político. Pero tal parece que las cosas no le salieron al ex panista, pues fuera del derecho de audiencia concedido, los perredistas aseguran que éste para ellos no es una opción pero gracias por el interés, puesto que la estrategia perredista-Gallardo, por aquello que la palabra “Gallardia” ya algunos políticos y el Ceepac se encargaron de declararla oficialmente impronunciable, esta enfocada en lanzar una propuesta que emane directamente de su equipo de trabajo; y si de esos se habla hay varios vallenses trabajando en el ayuntamiento capitalino. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones