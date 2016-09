Ciudadanos se quejan de fuga en Villa Lolita

Vecinos quienes denunciaron, explicaron que ya tienen casi cuatro semanas de fuga constante, y han tenido el servicio los de la parte baja, pero la queja ahora es en la parte alta no tiene, ya que la presión del agua disminuye por la fuga y aunque hay el servicio, el agua no llega. Explicaron “tenemos ya de que reportamos y solicitamos al departamento de agua la reparación de la fuga más de cuatro semanas y es momento que no se ha entregado una respuesta, si no nos hacen caso nos manifestaremos, queremos soluciones, y no que nos den mas problemas”. Agregaron “hace ya casi dos meses estuvimos sin agua porque una bomba estaba descompuesta, y ahora que hay agua se tira, no llega hasta donde debe y aparte la cobran parejo y si no se paga la cortan, pero no son para arreglar la fuga que existe desde hace tiempo”.