Acusan a policías de mal trato y amenazas Policías municipales, fueron acusados por un habitante del fraccionamiento “El Consuelo”, de mal trato, falta de tacto, amenazas y de haberle quitado su licencia de conducir cuando fue detenido en un retén instalado el pasado domingo, luego de que en aquel sector se encontrara el cuerpo sin vida de una persona. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El quejoso anunció que interpondría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los elementos. Isidro Martínez Mata, relató que los hechos sucedieron el domingo pasado cuando, al regresar a su domicilio tras haber llevado de urgencia a uno de sus hijos al ISSSTE, ya que presentaba un cuadro de asma, fue detenido por un aproximado de 10 policías que mantenían un retén en el fraccionamiento, ya que habían encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Señala que él al querer explicarle a uno de los policías que su hijo tenía asma y que venía de regresó, éste le respondió con palabras altisonantes, requiriéndole los papeles del vehículo, donde se desplazaban, ya que es de procedencia extranjera a lo cual respondió que los documentos los tenía en su domicilio y que por las prisas los había dejado. “Lo que yo quiero es que sea todo parejo ¿por qué nada más a los jodidos?, en ese rato pasó una camioneta con placas de Tamaulipas y luego otra y no lo pararon, hasta les enseñé la receta de mi hijo para que viera que no era mentira y casi me la tiró”, expresó. Añadió que delante de su esposa y de sus dos hijos, le habló con un lenguaje con insultos e inapropiado. “Que me digan en que artículo está que a un carro americano le pueden quitar la licencia y en la multa viene hasta falta de ortografía, la hicieron a la ahí se va”, añadió. El policía que lo agredió verbalmente dijo, ni siquiera dio su nombre, no permitió que le tomaran fotos y lo amenazó con dañarlo si decía algo y hasta le pidió su domicilio particular por lo cual, “tengo miedo de que ellos vayan a mi casa”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cinco casos de zika en el Estado: SSA Solicitan arreglo de calles en la Buenos Aires Alcalde inauguró la 2ª Feria de Salud Universitaria Cobro excesivo por medidores de agua Refuerzan acciones por caso de Zika en Valles