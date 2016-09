Apreciaciones La venta clandestina de aguardiente sigue siendo el talón de Aquiles para las autoridades comunitarias y municipales, sobre todo cuando a pesar de que se llevan a cabo los rondines, se sigue teniendo una gran demanda en venta de este producto, lo malo es como las autoridades comunitarias siguen engañadas en que la venta del producto es legal, al menos porque así se lo manejan los mismos comerciantes, tal es el caso de la comunidad de Tamaletón en donde las autoridades acuden a asesoría legal con las autoridades municipales y señalan que en su comunidad se generan actos de violencia familiar, lesiones, desintegración familiar entre otras problemáticas generadas por la venta de yuco, pero inexplicablemente las mismas autoridades dicen al asesor legal que esto es permitido ya que el mismo comerciante señala que cuenta con el permiso correspondiente, generando además, temor entre los pobladores que buscan terminar con la venta de este producto nocivo para la salud. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Sin embargo la situación no es privativa de dicha comunidad ni del municipio ya que en Tanzumadz del municipio de Huehuetlán, habitantes del lugar acudieron hace meses atrás con las autoridades municipales de Tancanhuitz para solicitar el apoyo y acabar con la venta de aguardiente, ya que sus autoridades municipales no lo hacen, pero sobre todo señalan al director de comercio del Huehuetlán de no actuar. En Axtla de Terrazas el temor de que el primer informe de gobierno del alcalde Julio César Hernández Reséndiz sea saboteado con la presencia de manifestaciones, ha generado que hasta el día de ayer aún no se cuente con una fecha exacta definida para el informe, y aun cuando se habla que este podría ser entre el 29 y 30 del presente mes, no así han dado una hora para dicho acto protocolario, lo cierto es que se deberá de realizar dentro del presente mes a fin de cumplir como lo marca la ley. En Coxcatlán por su parte, todo se encuentra listo para dicho evento, más no así el personal que aun se encuentra visitando las comunidades en revisión de obras, a pesar de que el informe se concretará el día 30 y dichos datos ya deberían de haberse plasmado en el informe que se presentará a los regidores para su aprobación o desaprobación, ya que el pasado lunes a pesar de ser día de comercio en el cual bajan las autoridades comunitarias a solicitar algún apoyo, no se encontraban los funcionarios en cada uno de sus departamentos dejando a la deriva la atención de la población. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones