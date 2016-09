Apreciaciones Ixmiquilpan tiene tres legisladores locales, Cipriano Chárrez Pedraza por el distrito de Ixmiquilpan, la plurinominal María Luis Pérez Perusquía y Luis Vega Cardón; el primero anda ya echando el caballo encima a los demás, así fue en su evento de cumpleaños, aunque en su espacio pagado de la radio local, busca hablar como alto diplomático, de mucho criterio y apertura, que por supuesto, no es muy creible. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Pero más allá de situaciones personales, lo cierto es que Ixmiquilpan cuenta con una gran representación política, unos por origen, otros por representación, el caso es que si esas fuerzas dejaran a un lado esas ansias de protagonismos y se pusieran a trabajar, otra cosa sería. Cipriano Chárrez sabe que el gobernador Omar Fayad está analizando el presupuesto, quiere enviar mensaje de que estará ahí amenazante, como fue su gobierno municipal, casi estima que su futuro estará de acuerdo al ruido y protagonismo que haga. Por cierto parece el único legislador con una característica distinta, quiere estar en el ajo de todo lo que mueva al estado y contempla una promoción estatal, no solo por su futuro, a la primera que su partido haga un parpadeo se les habrá de meter por los ojos a su dirigente estatal del PAN y sin duda habrá de brincarlos a todos. Es el mecanismo de los Chárrez, como la fábula del alacrán y el sapo, esperará el momento para por naturaleza dar el aguijonazo, es parte de su esencia. Pero viene otra característica de los actores políticos de los distintos partidos políticos, ante la víspera del proceso electoral del 2018, cada político estatal tendrá que definir internamente a dónde y con quién ir a respaldar en los procesos internos de selección de los candidatos a la presidencia de la república. Ahí es donde Los Chárrez tienen una mayor perspectiva política, pues la habilidad habrá de contar y mucho, ya se les percibe con Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, quien buscará la candidatura a la presidencia de la república, como ya se nombra a Margarita Zavala, apareció a últimas fechas la ex candidata Josefina Vázquez Mota, por supuesto a la negociación, y pues traen a Gustavo Madero, vendrá su delfín Ricardo Anaya, bueno, esto se volverá altamente relevante. Pero en el PRI igual, Hidalgo contempla una figura que no se ha descartado ni ha dicho que si, pero pues estando en la jungla del poder cualquier cosa puede pasar a favor o en contra, sino hay que ver lo que le pasó al Secretario de Hacienda, el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto. De las figuras independientes ahí se tiene a Miguel Ángel Mancera y pudiera salir el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, pero hay muchos más como Jorge Castañeda Gutman, un intelectual de mucha historia, nacido en izquierda pero con respaldo de la derecha, fue quien intentó ser candidato independiente y quien puso quizás la primer jurisprudencia en México. De MORENA no hay más, el ideólogo y líder moral de ese instituto político de izquierda, el más y único ultra radical en México Andrés Manuel López Obrador, y pues en el resto de los institutos políticos vendrán más y la revuelta se agrandará, pero comentábamos, dependiendo de lo nacional en los estados sufrirán las determinaciones políticas, las confrontaciones, las ideas de respaldo, para uno u otro lado y vendrán luego los bandazos de algunos grupos. Así que en Ixmiquilpan esto apenas se deja ver. Regresando al escenario local ayer una desagradable noticia que impactó a propios y extraños, el reconocido y muy querido profesor fue atacado a balazos, por un extraño que le quitó la vida y de paso más de 200 mil pesos que llevaba a realizar un depósito, por lo que se supone se trata de alguna persona que sabía del movimiento financiero, ya las autoridades hacen lo propio. El tema está que arde, porque mucha gente está muy sentida con la inseguridad que se deja sentir en los inicios del actual gobierno, pero el tema mayúsculo es que el docente era muy reconocido y querido por la sociedad, se esperan reacciones sin duda de algunos ciudadanos en contra de este tipo de casos, en donde la inseguridad municipal y estatal se queda mal parada. Por otro lado en Alfajayucan en la localidad de Yonthé Chico hay un tema difícil. El pasado 1° de Septiembre restablecieron de manera temporal el suministro de agua potable de la Escuela Primaria “Narciso Mendoza” en la comunidad de Yonthé Chico, esto después de pasar 20 días sin dicho servicio. María de los Ángeles Martínez Martínez, presidenta de la asociación de padres de familia, de manera valiente denuncia, al Presidente del Comité de Agua Potable de la comunidad, Juan Matías Godínez, bajo las órdenes del delegado, Pedro Cerezo Martínez, privó del servicio de agua a la escuela sin previo aviso, días antes de que los niños entraran a clases. Esto debido a cambios en el sistema de pago de agua que se implementaron con el cambio de comité delegacional y sin el consentimiento de los padres de familia, afectando a los alumnos de esta institución y del jardín de niños de dicha localidad, pues anteriormente, la iglesia y las escuelas no pagaban cuota por servicio de agua potable, esto como parte de los usos y costumbres del pueblo con poco más de 10 años de práctica. Las autoridades les informaron a los padres de familia que era necesario que pagaran si querían que se les reconectara la toma de agua y que la privación del líquido era una manera de presionar a la escuela para cubrir las nuevas cuotas que se impusieron sin consideración de la dirección ni de la asociación de padres de familia. La mayor preocupación de los padres de familia era que la escuela se había convertido en un foco de infección, pues no tenían agua para asear los baños y los salones, ni mucho menos para lavar los trastes del comedor, motivo por el cual varios niños comenzaron a enfermarse. En el tianguis de los lunes si usted extravió algo, hasta borregos, la mejor manera de encontrarlo es ir a este espacio, si nuestros investigadores realmente generan su trabajo en algún robo, pues no tienen mucho que buscar, ahí están las piezas en el tianguis, pilas, herramienta, hasta algún auto por ahí se genera. Mire ya parece normal para algunos que tras extraviar algo lejos de ir a las autoridades mejor se va directamente al tianguis y reclama y para que no haya mayor embrollo se sacan unas historias y entregan los materiales y todos calladitos, uno recupera sus herramientas otros no se les persigue en investigación y todos contentos, esto ya es normal en Ixmiquilpan.