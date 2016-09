Priistas acuerdan fecha para toma de protesta del Consejo Político Xilitla, S.L.P.- Ex Presidentes Municipales, representantes de sectores y líderes de opinión del Partido Revolucionario Institucional PRI, se reunieron para acordar la fecha de lo que será la toma de protesta del Concejo Político Municipal de Tricolor. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Priistas acuerdan fecha para la toma de protesta del Consejo Político Municipal. 400 integrantes dentro del consejo político, se determinó que será el próximo 9 de octubre a las 10:00 a. m. en las instalaciones del Auditorio Municipal” Luís Donaldo Colosio Murrieta”. En el encuentro, se contó con la presencia los ex alcalde Fausto Morán Gómez, Carlos Llamazares llamazares, Federico Carranza, Gonzalo Santos Guzmán y Gerardo Edén Aguilar Sánchez, la actual regidora, Araceli Villeda, Carlos Duran Trejo, ex titular de Desarrollo Social, Pedro Huerta Hernández, ex director de transporte, Raúl Mata Fuentes, ex Director de servicios Municipales, Juan Carlos Cruz Viggiano, ex Director de Desarrollo Económico, Cristian Perales, ex Director de obras públicas. Entrevistado al respecto, el ex alcalde Fausto Morán Gómez, hizo extensiva la invitación a todos los que integran el Concejo Político Municipal y priistas que dicen asistir al evento a celebrarse en la fecha ya señalada. Se prevé la asistencia del Dirigente Estatal del tricolor, Martin Juárez, además de otros actores de la política del tricolor. Morán Gómez, adelantó que en el marco de la misma actividad, se abordó el tema de las propuestas de quienes serán los candidatos, para presidente del Concejo Municipal y también se nombrará quien estará al frente de las coordinaciones en las elecciones. En la planilla, dijo será tomada en cuenta la equidad de género, lo que considero importante en los espacios políticos. Otro de los puntos que serán abordados en la próxima reunión es el cambio del Comité Directivo Municipal de tricolor y determinar la fecha para la convocatoria. Finalmente al preguntarle si a Fausto Morán, le interesa contender en las próximas elecciones para presidente Municipal, dijo que no era el momento para hablar del tema, sin embargo, tampoco lo negó y dejo entrever que si las condiciones se lo permiten, no descarta la posibilidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pretenden desviar cuenca del río Pánuco a Monterrey Puente vacacional deja como resultado 19 toneladas de basura en la cabecera Llevarán a cabo Campaña Nacional de Salud Bucal Consumo indiscriminado de alcohol, un grave problema social en Xilitla Juegos mecánicos dejan sin luz a una calle entera