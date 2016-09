Cañeros dejan Ingenio Plan de Ayala por Plan San Luis

El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de azúcar de la (CNC), Antonio Juárez Torres, dijo, al momento solo tres productores han decidido dejar de llevar su cosecha al Ingenio Plan de Ayala y se fueron al Plan de San Luis, cuyas hectáreas serán cubiertas, cañas libres que estaban pendientes de obtener un contrato.

Señaló que el ampliar la cantidad de superficie contratada por el ingenio, dependen de la capacidad de la factoría, pues no tiene caso contratar las más de 200 hectáreas que actualmente no tienen contrato, si la fábrica no las va a poder moler, aunque en esta zafra se espera que puedan contratarse.