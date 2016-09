Hoy arranca de manera oficial remodelación de Jardín Juárez En dicha remodelación se optimizará el espacio que ocupa el jardín, la estética también ocupa un punto importante, además que se ha puesto especial atención a que en éste exista suficiente sombra. Manuel Sánchez Romero, coordinador de Desarrollo Urbano, dio a conocer a detalle las adecuaciones que se harán en el proyecto de mejoramiento de imagen del Jardín Juárez, que de manera oficial, el día de hoy estará siendo el arranque por parte del presidente municipal, Baldemar Orta López, en compañía de funcionarios estatales. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Manuel Sánchez, coordinador de Sesarrollo Urbano, y Eduardo González Palacios, contratista de la obra En entrevista con este medio de comunicación, Sánchez Romero informó, “El día de mañana (hoy), a partir de las diez de la mañana estará dándose el arranque oficial a esta obra donde el presidente municipal, estará acompañado de otras autoridades, ya se inició con los trabajos de cimentación de la parte que será el foro escénico y se avanzará con el objetivo de tener terminado esto a mediados del mes de diciembre”. Para ello, el encargado de los trabajos de remodelación, Fausto Eduardo González Palacios, contratista de esta importante obra, dio la explicación acerca de en qué consistirá y con qué se contará,-“Son aproximadamente 16 conceptos, el más importante y básico es la construcción de un foro al aire libre fijo, de manera permanente, elevado 70 centímetros, pero seguirá siendo parte de la plaza, habrá accesos en la parte frontal y posterior, para que la gente siga transitando, lleva techumbre de tipo velaría, que es como una lona que generará sombra en la parte del foro y parte del espectador, en la parte de la iglesia lleva una pérgola que no es más que hileras de columnas unidas por vigas de madera tratada, y en la parte de arriba lleva bambú y planta trepadora, para que genere sombra y una estancia más fresca”. Así también externó que se colocarán 20 luminarias, bancas de acero inoxidable con techumbre de malla sombra y reubicación y pintura de las bancas que ya existen, área permeable y una reforestación muy intensiva para la sombra, con plantas de diferentes tipos en el área perimetral de la plaza y de todas las jardineras, tomas de agua para el mantenimiento de las jardineras, sonido ambiental en el quiosco, sistemas de iluminación escénica para el foro, iluminación para la parte posterior de la iglesia para que quede iluminada la cúpula y la parte posterior de piedra, y la presidencia municipal lleva un lote de iluminación, son lámparas de bajo costo, cestos de basura. Cuando se le preguntó sobre la fuente que a decir del mismo alcalde de este muncipio será integrada en esta remodelación, respondió, -“Hay un proyecto de unas fuentes danzantes, que son chorros de agua con iluminación de color, ese es un proyecto que el presidente municipal quiere desarrollar en una segunda etapa, porque sí es algo que representa costos elevados y no estaba dentro del presupuesto, eso está considerado, se trabaja en ese proyecto y en cuanto haya recurso se ejecutará con toda seguridad, hay mucho interés del presidente de que esta plaza genere más concurrencia”. Cuando se le preguntó acerca de qué se hará con los boleros y comerciantes que se ubican a las orillas del jardín, dijo, -“Con boleros y comerciantes, no pasa nada, se ha platicado con ellos, la idea es no afectarlos, sabemos que es su fuente de trabajo, y se está pensando en mejores condiciones para la plaza y para ellos, se está llegando a acuerdos para que nadie salga afectado con esta remodelación”. Por su parte, el coordinador de Desarrollo Urbano, Manuel Sánchez, agregó que las plantas y que se encuentran en el jardín serán respetadas, -“Cabe señalar que hemos captado inquietudes de la gente, de qué va a pasar con la vegetación, decirles que eso será reubicado y serán respetados, el quiosco se respeta, se le hará arreglos en barandales, limpieza de columnas, y por la parte externa e interna se colocaran bancas para una mejor estancia”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguirán surgiendo más casos de zika: SSA Docentes participan en talleres para mejora de sus evaluaciones Cambios en gabinete en revisión después del informe: Carreras Entrega BOL material de trabajo al depatamento de alumbrado público Inaugura gobernador la sala de hemodiálisis en el Hospital integral