Apreciaciones Fuerte incidente se registró el día de ayer en el puente que esta en reconstrucción a la altura de la comunidad de Santa Isabel, sobre la carretera federal Valles Tamazunchale, en donde al encontrarse instalando un muro de varillas para agregarles el cemento y formar el muro de contención para la formación del puente, las varillas cayeron encima de tres de los trabajadores que se encuentran laborando en dicha obra, generando con ello la muerte desgraciadamente de uno de los trabajadores. Esta situación deja mucho que desear sobre todo cuando es el segundo incidente que se registra en el lugar ya que el primero fue la caída de la mitad de la carretera, y el incidente actual, sobre todo, deja de que hablar ante la falta de supervisión de las autoridades de protección civil, que se echan la pelota unos y otros ya que protección civil del estado señala que la obra debe de encontrarse vigilada por protección civil municipal y viceversa, pero además involucrando a otro municipio como es Aquismón ya que al encontrarse con las líneas divisorias de Aquismón buscan involucrarlos en las supervisiones. Pero realmente la empresa constructora debió de tomar las medidas correspondientes para la seguridad de sus trabajadores y evitar este tipo de incidentes. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este mismo tema, los esfuerzos para recuperar el cuerpo del infortunado fueron coordinados entre la dirección de seguridad pública municipal de Aquismón y protección civil del mismo lugar que fueron los primeros en arribar, posteriormente la comisión nacional de emergencia, el cuerpo de bomberos de Ciudad Valles entre otras autoridades, pero en ningún momento se hizo presente protección civil de Tancanhuitz para apoyar en las acciones y solamente la dirección de seguridad pública municipal de ese municipio se hizo presente pero solo para tomar gráficas del lugar y del percance y no para apoyar en las acciones de rescate como el resto de los presentes. En otros temas, en Coxcatlán ya se encuentran haciendo señalamientos en contra del ex presidente y ahora director de la INDEPI Raúl de Jesús González Vega el cual aseguran se encuentra trabajando al interior de las comunidades para convencer a los ciudadanos coxcatlenses para que durante las próximas elecciones voten a favor de su esposa Lilian Fullahondo González, aprovechando su investidura como líder de dicho instituto. Pero además considerando la posibilidad de que en el municipio se tome en cuenta a las mujeres para participar en las próximas elecciones ante la equidad de género, otra de las aspirantes es Iveth Arenas por el partido Movimiento Ciudadano, quien ya se encuentra siendo apoyada por el ex candidato del partido acción nacional Omar Alberto Soni Bulos, el cual considera que en su partido no existen opciones para que se tenga un buen candidato que pueda lograr la presidencia municipal, por lo cual ante algún interés personal o político buscará una mejor. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones