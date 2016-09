Apreciaciones El día de hoy se habrá de llevar a cabo el arranque oficial de los trabajos de renovación de la calle Juárez así como de la plaza principal, aunque desde ayer ya se inició la obra rompiendo jardineras y retirando las bancas por el lado suroriente de la plancha, lo que llamó la atención de los transeúntes quienes de primera impresión mostraron su sorpresa y desconcierto, algunos incluso descontento dada la imagen que presenta actualmente. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin embargo quienes conocen del proyecto que se habrá de desarrollar lo califican como positivo, incluso quienes no coinciden políticamente con la actual administración apoyaron la idea y lejos de descalificar realizaron sugerencias que se pueden aplicar para favorecer la funcionalidad, aunque la maqueta ha sido ya diseñada y presentada. Sin duda sea cual sea el esquema que se aplique habrá de generar reacciones a favor y en contra de dicho proyecto ya que se basará en gustos y visión personal de cada quien, lo cierto es que brindará una cara nueva al centro de la ciudad y se pretende que resulte al menos cómoda y agradable para la mayoría de la población en donde puedan encontrar esparcimiento. En lo que respecta a la calle Juárez, aun cuando el arranque se realizará a temprana hora, la obra habrá de iniciar por la tarde tratando de afectar en lo más mínimo la circulación, comprende en una primera etapa hasta la tienda Elektra, y el próximo año se buscarán los recursos para darle continuidad. Quienes esperan conocer como serán incluidos en el proyecto de la plaza son los boleros que se colocan en el lugar donde iniciaron los trabajos y aunque de momento no han sido movidos en su mayoría, refieren que desean ser incluidos en el proyecto con mejoras y que finalmente puedan encajar con la imagen que se pretende proyectar. Quienes también cuentan con nueva imagen son los trabajadores de ecología, quienes ayer recibieron sus uniformes y equipamiento que ya era urgente dadas las condiciones en que realizaban sus labores poniendo en riesgo su salud al tener que manipular los desechos con las manos descubiertas y echando a perder sus ropas. Además el alcalde anunció que se habrá de mejorar el espacio donde actualmente se encuentran ubicados en la calle Morelos, el cual se ha convertido en un depósito de chatarra y generador de malos olores, pero sobre todo carente de servicios básicos como agua y sanitarios para los mismos trabajadores. Durante el evento protocolario se corrió el rumor que nuevamente se están asignando trabajadores de otros departamentos a esta área, particularmente mujeres quienes han pasado de ocupar puestos administrativos a subirse a los camiones de la basura, lo cual fue desmentido por el director Fernando Israel Palomares, quien por el contrario refirió que no cuentan con suficiente personal. Los únicos casos que fueron verificados es el caso de la maestra Alejandrina quien se encontraba en el Servicio Nacional del Empleo, y al inicio de la administración fue enviada al camión de la basura, pero ahora ocupa una supervisión dentro de ecología, y el caso de otra trabajadora que sí se encuentra arriba de un camión, pero también está desde el inicio de la administración, sin que se hayan agregado más mujeres a este esquema, lo cual también fue respaldado por los mismos sindicatos quienes descartaron estas versiones. Sin embargo el alcalde fue enfático al señalar que muchos se acercan a la administración buscando empleo y cuando se les dice que los espacios son en ecología se molestan y desairan el ofrecimiento al considerarlo denigrante cuando finalmente se trata de un empleo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones