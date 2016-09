Apreciaciones El pasado lunes fue avalado en comisiones, el dictamen de reforma de ley que busca legalizar la unión entre personas del mismo sexo, reunión a la que no acudieron prácticamente la mitad de los diputados que integran esa comisión. Ahora será el pleno del Congreso del Estado el que deberá de aprobar o no esa iniciativa, pero llamó la atención que quienes no acudieron fueron los panistas Enrique Flores y Josefina Salazar así como el priista Gerardo Serrano Gaviño. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este martes por la mañana en la capital potosina, el líder estatal del PAN Xavier Azuara Zúñiga junto con los diputados que conforman el Grupo Parlamentario de ese instituto en el Congreso Local, ofreció una rueda de prensa en donde dijo no reconocer los acuerdos tomados en esa comisión porque sus legisladores no acudieron y además aprovechó el momento para fijar su postura que como instituto reconocen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pidiendo a que en caso de que la iniciativa avance, no se le dé ese término sino más bien el de “unión conyugal”. La excusa que dio Josefina Salazar fue que, el presidente de la comisión José Luis Romero Calzada no les notificó 48 horas antes de esa reunión como se pide por ley y que por tal motivo no acudió pero pedirá se vuelva a repetir y a anular los acuerdos que se tomaron el lunes. Por lo pronto, el tema seguirá dando de qué hablar por las múltiples aristas que se tocan sobre todo en lo tradicional y veremos sí dicho dictamen será enviado al pleno del Congreso o si, como pide Josefina Salazar, vuelven a reunirse una vez más, por lo pronto dicen que, quienes están a favor de las uniones entre personas del mismo sexo ya ganaron el primer round. Siguen las confrontaciones entre vecinos del fraccionamiento Buenos Aires y ejidatarios de Plan de Ayala ya que los primeros acusan a los segundos de seguir entrometiéndose e impidiendo que el Municipio les lleve los servicios básicos como arreglo de calles. Este lunes un grupo de posesionarios se manifestaron en el Homenaje en la Plaza Principal con cartulinas en donde pedían al Municipio el cumplimiento de compromisos y más apoyo para que puedan introducirse los servicios básicos. Con pancartas en las manos los manifestantes acusaron que son los ejidatarios quienes ponen trabas e impiden que el Ayuntamiento meta servicios básicos e introducción de energía eléctrica que han peleado y pedido desde inicios de este año, sin que les respondan. El Cabildo de Valles aprobó el pasado lunes por la tarde en sesión, que el teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina sea recinto oficial para la realización del primer informe de gobierno de la actual administración que se llevará a cabo el día 30 de este mes. De dicho informe no se ha dicho el formato en el que estará presentándose o bien cuánto durará ya que cabe recordar que en los últimos años, se ha optado porque se dé de una manera menos cansada apoyándose, evento al que se prevé asista el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López quien también en esta semana rendirá el suyo en la capital potosina. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones