Trabajador muere prensado por varillas en puente Santa Isabel El fallecido y otros dos sujetos quedaron entre las varillas que conforman la zapata del puente ubicado en Palmira, mismo que recientemente se había derrumbado. Tancanhuitz, S.L.P.- Al realizar trabajos de construcción del puente Santa Isabel, a la altura de la localidad de Palmira Nuevo, perteneciente a Tancanhuitz, tres obreros resultaron prensados al realizar trabajos en la zapata del que será el puente, de los cuales, lamentablemente uno falleció presuntamente debido a asfixia por constricción. Momentos en los que fue finalmente rescatado el cuerpo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde, cuando trabajadores realizaban las labores de construcción del Puente Santa Isabel, que recientemente se derrumbó, cuando debido a la falta de "amarres" suficientes entre las varillas que conforman la enorme zapata, no resistieron el peso de alrededor de 200 varillas que se desplazaron hacia un lado, prensando entre ellas a tres albañiles de nombres José "N", Félix "N" quienes salieron por su propio pie de entre los enormes fierros de entre 25 y 30 metros de largo, que son las que le darán la altura a dicho puente y David González Martínez, de aproximadamente 50 años de edad, éste último fue quien murió en el lugar, quien originario de la localidad de Talcoapa Primera Sección, perteneciente a Xilitla y diariamente se desplazaba desde aquel municipio para laborar en este lugar y poder llevar sustento a su familia. Al lugar, arribaron distintos cuerpos de emergencia, como la Comisión Nacional de Emergencias de Huichihuayán, Huehuetlán, bomberos de Ciudad Valles, Protección Civil a cargo de Esteban López Castillo y el Director de la Policía Municipal, Esteban Yáñez Garnica, éstos dos últimos, funcionarios de Aquismón, quienes se dieron a la tarea de resguardar el lugar y apoyar con los equipos de rescate que acudieron al llamado, finalmente después de casi una hora y media, arribaron los elementos de la policía municipal de Tancanhuitz, quienes únicamente se limitaron a observar sin colaborar. Las labores de rescate iniciaron bajando una máquina a la cual, sujetaron una cadena con la cual, pretendían levantar las varillas, pero al ser mucho el peso optaron por buscar otra estrategia, en donde se mencionaba que una de las opciones era rescatar al infortunado hombre levantando las varillas de una por una, lo cual, no fue factible, pues el clima y la noche se avecinaban, finalmente, decidieron cortar las gruesas varillas con un soplete para lograr sacar el cuerpo de donde se encontraba. Finalmente, alrededor de las 7:45 de la tarde, los socorristas lograron su cometido, sacando de entre los fierros al fallecido, siendo sacado del lugar a través de una canastilla en donde se le realizó la inspección correspondiente por parte del médico legista, registrando los datos de la muerte los peritos que se encontraban en el lugar. Cabe mencionar, que algunos expertos en la construcción señalaron que las varillas verticales que sostendrán el puente, son de aproximadamente 2 pulgadas, las cuales son amarradas por líneas horizontales de varillas de aproximadamente una pulgada, y cada línea a lo ancho del puente, tiene una separación de la otra de aproximadamente un metro y medio, lo cual, resulta insuficiente para sostener el peso de las varillas de dos pulgadas, con lo cual resaltan que la construcción no es de una buena calidad, pues estos refuerzos horizontales deberían ser de la misma medida de las que van paradas.