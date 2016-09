Trabajar en ecología es tan digno como cualquier empleo: Alcalde Ayer hizo entrega de equipamiento al personal así como uniformes para que puedan cumplir mejor con su labor Como parte del compromiso efectuado por parte del alcalde con los trabajadores del departamento de ecología, ayer realizó la entrega de equipamiento y uniformes tanto para hombres como mujeres, además de nuevas góndolas en las que se realizará la recolección de basura en la zona centro del municipio, destacando el alcalde que dicha labor no tiene nada de malo, aun cuando hay personas que acuden a pedir trabajo y reniegan cuando los mandan a esta área. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El alcalde hizo entrega de uniformes y herramientas al personal de ecología El evento se llevó a cabo alrededor de las 14:00 horas en las instalaciones de la dirección de ecología, en donde estuvieron presentes tanto el director del departamento, Fernando Israel Palomares, como el regidor de ecología Servando Ruiz, así como personal de dicha área y funcionarios de otros departamentos, además de los representantes de los sindicatos del ayuntamiento Josefina Trejo, así como Carlos Iram. Procedente de una gira por la comunidad de Tlalnepantla el alcalde arribó al evento minutos después siendo saludado por los presentes y se dio paso al evento protocolario en donde se dio lectura de los materiales que fueron comprados con recurso cien por ciento municipal, con base en un acuerdo establecido en el Consejo de Desarrollo Social, donde se aprobó la partida presupuestaria. Se explicó que a los trabajadores se les compraron dos uniformes para que puedan cambiarlo diariamente, ya que será obligatorio su portación, asimismo se les entregaron guantes y zapatos, además de herramientas para poder desempeñar su labor de manera más eficiente, por lo cual tanto el director, como el regidor de Ecología, agradecieron al alcalde por haber hecho posible atender esta demanda que tenía ya años solicitándose. Por su parte el presidente municipal indicó que con estas acciones se trata de dar respuesta a las solicitudes de los trabajadores, aunque reconoció que con esto no se da una solución absoluta al problema de la basura sí se contribuye a mejorar las condiciones y a que el personal esté mejor protegido. Señaló que dicha labor no tiene nada de malo, por el contrario todo trabajo mientras sea legal es honroso, e incluso recordó que en su juventud laboró como vendedor de pan en Chapulhuacanito y hasta trabajando en las ferias para ganar dinero que le permitiera continuar con sus estudios. Refirió que existen personas que han llegado a pedir trabajo y cuando se les envía al área de ecología hacen gestos y se retiran por considerar una actividad denigrante, sin embargo señaló es una labor necesaria que alguien tiene que hacer ya que brinda un servicio de suma importancia a la ciudadanía. Así mismo hizo el llamado tanto al director como a los trabajadores a cuidar el equipo que se les está entregando para que les dure el mayor tiempo posible, ya que se realizará un inventario detallado para que al final de la administración se haga la entrega recepción y no resulte después que los contenedores terminaron siendo vendidos en el” kilo”, así mismo anunció que se habrán de construir cinco sanitarios para el personal, así como una regadera en donde puedan asearse después de cumplir con su labor. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sector La Cruz contará con andador Con simulacros conmemoraron el día de Protección Civil Hoy arranca de manera oficial remodelación del Jardín Juárez Un rayo quemó el centro ceremonial de Rancho Nuevo “En este primer año no se han cumplido expectativas de gobierno”: Marcial Martínez