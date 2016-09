Regidores atenderán casos de manifestantes detenidos en informe de gobierno Afirma regidor Jesús Castro, que el no estaba enterado de la retención de los manifestantes. Jesús Castro González, regidor de extracción panista en el ayuntamiento y con la Comisión en Seguridad Pública, fue cuestionado respecto a la situación de los manifestantes que se llevaron a cabo en el pasado informe de gobierno, hechas por personas quienes acusan de abuso de autoridad a elementos policiacos, el regidor indicó que se investigara tal situación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Jesus Castro González, regidor panista comisionado en Seguridad Publica. A pregunta expresa sobre la situación, respondió, -“Al menos yo no tenía conocimiento, no me di cuenta, pero esto fue en público, el informe del presidente fue abierto, y yo no tenía conocimiento de que no dejaran pasar a manifestantes o que se obstruyera el paso a quien quisiera quejarse o externar una inconformidad, de ante mano yo como regidor he estado en los arranques de obra con el alcalde y las fichas técnicas las hemos estado observando, y todo se ha estado haciendo conforme a la ley, y pues no nos hemos rebelado ante el presidente porque sabemos que tiene 4 meses apenas que llegó el dinero para las obras”. Sin embargo, el regidor panista, aseveró que el presidente municipal, realiza audiencias precisamente para que la ciudadanía externe su inconformidad, o sus necesidades y es aquí cuando se debe aprovechar, -“El alcalde siempre ha tenido audiencias en cabildo para comunidades y para la gente de la cabecera, por qué no en ese momento dan sus declaraciones, él se ha prestado a este tipo de audiencias, y no por defenderlo, porque somos oposición, pero estamos trabajando los regidores y yo le comunicaría a la gente de la zona urbana como de comunidades que cualquier inconformidad que tengan la pase a llevar a cabo en secretaría, que nos informen como regidores cuáles son las necesidades que tienen en cada una de las comunidades.” Respecto a la retención de dos de los manifestantes, el regidor en seguridad, agregó, -“En esa cuestión, no hubo detención como tal, a lo que yo vi fue a lo de Juan Rubio, de lo otro no alcance a verlo, pero sí optaron por no dejarlo participar o hablar alguna inconformidad, yo hable con Juan Rubio y le dije que la audiencia se le haría, que se le daría un espacio, pero bueno, se habla de retención por parte de policías municipales vestidos de civiles, se tienen que tomar medidas, necesito saber si el presidente sabia, porque si sí, están violando un derecho que tiene los ciudadanos y que los protege la ley” concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Priístas firman acuerdo de elección por consejo político Secretaría de turismo capacitará a prestadores de servicio Derechos Humanos trabaja para disminuir abuso de autoridades Comerciantes exigen respeto de choferes de TUPA por constantes incidentes Puente peatonal inconcluso representa un riesgo para la población