Comerciantes exigen respeto de choferes de TUPA por constantes incidentes Si no empiezan por respetar a los comerciantes ambulantes, tomarán acciones enérgicas. Un fuerte llamado de atención, hace la organización de comerciantes ambulantes "Xicoténcatl" a cargo de Yolanda Mancera Maldonado, contra el Transporte Urbano Ponciano Arriaga (TUPA) y el director de Tránsito Municipal, Javier Terrones Pozos, ya que aseguran que han cometido atropellos contra agremiados del comercio ambulante, tal es el caso que los choferes de TUPA, agreden física y verbalmente a los comerciantes. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Choferes de TUPA no respetan a los comerciantes De acuerdo a lo manifestado por la lideresa de la citada organización, indicó que se han venido suscitado diversos incidentes donde se han visto involucrados operadores de las unidades del trasporte público, y que el director de Tránsito Municipal únicamente se queda cruzado de brazos. Tal es el caso que el pasado sábado al filo de las 06:00 horas, uno de los comerciantes ambulantes, que dijo llamarse Gregorio Rivera Cruz, fue golpeado por un microbús de TUPA, unidad con número económico 56, conducido por quien sólo es identificado como Darío "N", el cual después de percatarse que debido a su falta de precaución y al no respetar el espacio de la de ascenso y descenso, le "valió" y con palabras altisonantes comenzó a agredir al comerciante, el cual se puso grave debido al golpe, y no conforme el chofer agredió también verbalmente a la esposa e hija de Rivera Cruz. Yolanda Mancera, dijo que no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones, pues recientemente una unidad de TUPA, arrasó con un puesto de frutas de uno de sus agremiados y se negó a pagar la totalidad de los daños, aunado al hecho de que el director de tránsito municipal, no hiciera nada por resolver la situación. Debido a que los operadores del transporte urbano, dice, no respetan los señalamientos viales sobre la avenida Hidalgo, y al hacer lo que quieren con los comerciantes, la líder del comercio dijo que de continuar con esa actitud, estarán tomando acciones más enérgicas, si por parte de tránsito municipal y de la directiva de TUPA, no hacen nada por exigir que los operadores de TUPA, respeten a los comerciantes ambulantes.