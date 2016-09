Derechos Humanos trabaja para disminuir abuso de autoridades Se realizan talleres para que las autoridades conozcan sus derechos, así como también sus obligaciones. Tamazunchale S.L.P.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la huasteca busca disminuir el abuso de autoridades de las diferentes localidades con el fin de que no violen los derechos de sus pobladores, trabajando con talleres en cada sector de la región arriba mencionada. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Se busca que no se violenten los derechos humanos. Lic. Olivia Bautista Almaraz, encargada de la oficina regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo “las capacitaciones con autoridades de las diferentes localidades se siguen realizando con el fin de que conozcan los derechos humanos y sus obligaciones, además se que cumplan con su verdaderas obligaciones en la comunidades y las cosas que se deben realizar en casos delicados, todo esto se lleva a través de una asamblea en las cuales se han recibido quejas y denuncias a causa del abuso de autoridad, por lo cual se ha decidido trabajar para poder establecer bien las leyes”. Señaló “la invitación sigue para las autoridades de la huasteca sur para que visiten las oficinas de la CNDH y estamos en la mejor disposición de apoyarlos con temas de derechos para las localidades y buscar en manera conjunta las problemáticas que prevalecen por el desconocimiento de las leyes y obligaciones que tiene la población además de trabajar en manera coordinada para prevenir acto delictivos en nuestra zona, apoyando a mujeres violentadas y niños”. Agregó a modo de finalizar “se están visitando algunos alcaldes de la huasteca, ya que se han tenido quejas de la ciudadanía por el abuso de su poder y sólo buscamos el respeto hacia las personas que no tienen culpa alguna de los actos, son cosas delicadas a las cuales les damos mucho interés para tener un mejor sector con derechos y obligaciones de funcionarios, autoridades comunales y mismos alcaldes”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Regidores atenderán casos de manifestantes detenidos en informe de gobierno Priístas firman acuerdo de elección por consejo político Secretaría de turismo capacitará a prestadores de servicio Comerciantes exigen respeto de choferes de TUPA por constantes incidentes Puente peatonal inconcluso representa un riesgo para la población