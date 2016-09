“No seremos regidores que nada más vayamos a estar sentados”

Huejutla, Hgo.- El regidor municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Lara Vite, afirmó que en la actual administración municipal se trabaja en conjunto con todos los integrantes de la fracción priista.

“Nos hemos dado a la tarea de analizar cada una de las necesidades que han sido planteadas desde la campaña como candidatos a regidores, y como integrantes del PRI, de cada una de las demandas que observamos en colonias y comunidades de Huejutla”.

Abundó que al momento, aún no se les asigna las Comisiones en las cuales habrán de participar como regidores “ya participamos en la primera sesión ordinaria de Cabildo en donde empezamos a tocar el tema de la integración de las comisiones, pues como todos saben se tienen comisiones específicas, la Comisión Hacendaria tiene que ser el Presidente de la Comisión y viene marcado en la Ley el Síndico Hacendario.

En los próximos días vamos analizas las Comisiones para saber y de acuerdo al perfil que tienen cada uno de los regidores a efecto de conocer en qué comisión integrarnos, y de esta manera poder dar resultados”.

Abundó que como regidor se tiene un gran compromiso con la sociedad “este compromiso no es de ahorita sino que desde hace ya varios años y trabajando para el partido, es de darle resultados a la gente y no ser regidores nada más que vayamos a sentarnos a un espacio, sin darles resultados a la gente; sabemos de las carencias y las necesidades de Huejutla, que son diversas y muchísimas, pero con el trabajo podremos apoyarlos y darles resultados; no vamos a prometer algo que no le podamos cumplir a la gente, pues hoy la sociedad demanda resultados”.