Renuncia Director de Comercio, nuevo titular será un ex militar

Fue al termino de los honores a los símbolos patrios, que el alcalde hizo pública la renuncia, la cual dijo esperaba anunciar hasta pasado el informe de gobierno, que se realizará este viernes, cambio que agregó ya se había platicado en una reunión de los integrantes de la CONCANACO, donde además se planteó que el nuevo perfil del titular de Comercio Municipal debía de ser un ex militar. En cuanto a las causas por las cuales Oscar Ocampo dejaba la dirección, Terán Juárez expuso que son cuestiones de tipo personal del ahora ex funcionario, pero debido a que la Dirección de Comercio es un área que genera ingreso de recursos al municipio, se busca que el perfil del nuevo director sea de disciplina y orden. Cuestionado sobre el nombre de quien relevara a Ocampo, señaló que por el momento se mantendrá bajo reserva hasta la presentación del mismo, solo adelantó que se trata de un ex militar.