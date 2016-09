UNTA pide cese del jefe de distrito de SAGARPA El líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de San Luis Potosí Saúl Cárdenas pidió el cese del jefe de distrito 131 de la SAGARPA César Tijerina por no atender esa oficina ni los asuntos que ahí se manejan por el contrario acusó, se la pasa viendo asuntos personales. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Cesar Tijerina jefe de distrito 131 de la SAGARPA Expresó lo anterior el dirigente campesino al encabezar este lunes, la toma de las oficinas de la SAGARPA en la ciudad de San Luis Potosí como parte de una movilización nacional en donde la UNTA tomó 28 delegaciones de esa dependencia en entidades del país. En San Luis Potosí, la UNTA aprovechó el momento para manifestar su inconformidad en contra de César Tijerina ya que éste, debió enviar a la delegación dijo, los expedientes de apoyos a la ganadería para su dictamen pero por alguna razón no los envió. Lamentó que dicho funcionario no haya realizado su trabajo pese a que el mismo delegado federal en San Luis Potosí Gastón Santos se lo ordenó máxime cuando existe el compromiso de dárseles ese apoyo a finales de este mes. “Es falta de capacidad de César Tijerina, porque hasta donde tenemos entendido el se4 dedica a atender asuntos personales, sabemos que atiende en un lugar que lleva los asuntos de una empresa o negocio que se llama ‘Los Nopales’ y se dedica a dar capacitaciones, entonces si no va a atender los asuntos de SAGARPA no tiene nada que estar haciendo de ahí, yo acabo de presentar un escrito con el delegado haciéndole el reclamo de muchos productores que se quejan en contra de ese señor y definitivamente pedimos su destitución” exigió. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Renuncia Director de Comercio, nuevo titular será un ex militar Realizan carrera recreativa en el 36 batallón Toman agua de pozos por usos y costumbres: DAPA Rural Conformada comisión de recepción para el informe de Gobierno Profesores recordaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa