Toman agua de pozos por usos y costumbres: DAPA Rural

Iván Torres, informó el director de DAPA Rural, que se mantienen verificaciones constantes para la detección de fugas y evitar desabastos de agua entubada a esas comunidades.

Agregó que en días anteriores comenzaron a circular versiones de que en la comunidad de “El Tamarindo”, no tenían agua, pero se verifico y se comprobó que no existía desabasto, “sobre todo en redes sociales se menciona en ocasiones la falta de agua, incluso presentan imágenes de gente sacando agua de pozos, pero esta situación se da ya por usos y costumbres de la misma población, ya que prefieren usar esta agua para el consumo, y la que llega entubada para cubrir otras necesidades dado que esta no es potable, ya que viene directo del manantial en Santa Anita”.

En este momento se realizan trabajos en la zona con proyectos por el orden de los 3 millones de pesos, que van en tiempo y forma y son supervisados directamente por CODESOL.