Llegamos ya a la edad de las ilusiones pero también a la edad madura, a la sobriedad. Pensamos que como medio de comunicación ya habíamos conquistado un lugar y que quizá podríamos relajarnos, pero no, hemos actuado con respeto, seriedad y profesionalismo y conquistamos la credibilidad y la preferencia, pero un medio de comunicación lo es para siempre, no es como otro tipo de empresa que se pueden descansar el tiempo que consideren. La materia prima de un periódico es el diario acontecer, la versatilidad de la casa editorial, es la capacidad para irse adaptando a las nuevas generaciones que hoy dominan los escenarios políticos y de gobierno, pero también son los receptores sociales, con quienes tenemos que interactuar para mantenernos vigentes.

Zunoticia cumple 15 años de escribir la historia de la región huasteca y serrana de San Luis Potosí. Es decir, ya nos tenemos que ir adaptando a las nuevas formas de comunicar para los estratos sociales de una nueva generación cuyo hábito de lectura sin duda será digital, nos preparamos con las redes sociales que son ya una herramienta importante para seguir siendo el vínculo entre gobierno y sociedad, igual el portal de zunoticia.com es ya nuestro medio de comunicación digital sin fronteras, sin limitaciones, y aunque con esas nuevas herramientas nosotros mismos como medio impreso nos competimos, entendemos que es la forma de comunicación de nuestra nueva clientela. Parece que fue ayer aquel 26 de septiembre cuando desde la calle Morelos, donde estrenábamos talleres y oficinas, imprimimos la primera edición de lo que fue y ha sido Zunoticia, mismo que desde sus primeros meses se colocó como el medio de mayor impacto en cuanto a ventas y credibilidad, convirtiéndose en el primer diario de Tamazunchale y la Huasteca potosina. Llegar a Tamazunchale e imprimir un periódico con una línea abierta, darle voz a sectores que nunca la habían tenido, desde luego que no fue fácil, nunca ha sido fácil el camino de Zunoticia, hemos enfrentado a políticos que en esos tiempos se sentían intocables, a merced del poder y que al final entendieron que veníamos para quedarnos y que tenían que convivir con la apertura editorial, han intentado quemar nuestras instalaciones, han intentado hasta cercarnos económicamente, y aquí estamos cumpliendo la honrosa edad de 15 años, y cuando llegamos las generaciones de políticos de hoy tendrían algunos 15 o 18 años, ahora son ellos los actores de la información. Por lo expuesto, cumplir esta edad nos llena de enorme satisfacción, porque nuestro andar fue por veredas, calles empedradas y cuesta arriba, crecimos a la par de Tamazunchale que se transformó de pueblo a ciudad, crecimos junto con la educación profesional, cuando llegamos a Tamazunchale solo éramos unos cuantos reporteros hoy es toda una competencia formal por buscar la mejor información, que sea real, nos preocupamos porque tenga fuente cuando antes tenían desconfianza por hacer alguna declaración, porque nos regimos por nuevas reglas, hoy existen los órganos de transparencia que acercan la información a los medios, hoy es más difícil ocultar que ser tolerantes, abiertos y receptivos. Con esa expectativa, con nuevas reglas del juego, con la herramienta del futuro que es el internet, nos disponemos a continuar nuestro camino, pero lo queremos hacer con el mismo método con el que iniciamos, que hace que funcione realmente el periodismo, con apertura, dando voz a los diferentes sectores de la sociedad, y habremos de hacerlo hasta que la modernidad nos indique otras formas, gracias a todos quienes con su aporte, con el consejo, con la compra de publicidad, contribuyen al fortalecimiento como empresa; gracias al lector que nos busca, gracias a todos aquellos quienes con respeto hacia lo que hacemos han buscado el crecimiento de Zunoticia, gracias por dejarnos cumplir 15 años comunicando a la región, y también gracias a todos aquellos que desde la crítica constructiva, el ataque intencional, incluso, la competencia formal que obliga a la eficiencia, nos han incentivado para hacer nuestro mejor esfuerzo como medio de comunicación.