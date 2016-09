Apreciaciones Pese a que el municipio se quiso desmarcar de los acontecimientos sucedidos la noche de este domingo, madrugada y transcurso del día de ayer lunes, donde ex policías municipales fueron detenidos por elementos estatales y militares por ultrajes a la autoridad en el fraccionamiento Valle Alto, lo cierto es que no fue así. A través de las redes sociales usuarios habitantes de esta ciudad cuestionaron la forma en cómo sucedieron los hechos en donde se reportó la detonación de armas de fuego y presencia de sujetos armados. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Por lo pronto esos sucesos ya causaron que rodara la primera cabeza en el Municipio ya que Óscar Ocampo Méndez, quien hasta ayer se desempeñó como director de Comercio, presentó su renuncia al cargo. Dicho funcionario según se supo, estaba en el mismo domicilio en donde sucedieron los hechos en donde se llevaba a cabo una fiesta que se salió de control. Los ex policías detenidos, según informó el alcalde Jorge Terán, fueron dados de baja de la corporación desde hace dos semanas. Todo el día de ayer, personal militar y elementos estatales resguardaban ese domicilio en espera de que les llegara una orden de cateo para poder ingresar al lugar. Este lunes la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en voz de su líder estatal Saúl Cárdenas, pidió la destitución del jefe de distrito en Valles de la SAGARPA César Tijerina ya que afirman, existe inconformidad de diversos productores de la huasteca que se quejan en contra de ese funcionario estatal por desatender los asuntos de esa oficina y dedicarse a realizar actividades personales. Dicha petición del cese del funcionario se la hicieron ver ya por escrito al delegado federal en el estado de la SAGARPA Gastón Santos Ward ya que dicen, por su culpa, no envió los expedientes de 30 proyectos de apoyo a ganaderos que debían estar listos. A Santos Ward últimamente le ha salido trabajo porque hace una semana, productores de Ébano, Tamuín y San Vicente tomaron las oficinas de esa dependencia ubicadas en el primero de esos municipios. A quien también le llovió mucho trabajo en las últimas semanas fue al representante del Gobierno del Estado Antolín Etienne Rivera quien ya no veía la puerta ya que además de esa manifestación en Ébano, se sumó el cierre de la Supercarretera a la altura de La Pitahaya por ejidatarios del lugar que duró varios días y que amenazan con volverlo a hacer. Dicha oficina en Valles, de poco le ha servido al Gobierno del Estado para resolver las problemáticas de la zona, ya que en la mayoría de las veces terminan en bloqueos y manifestaciones como lo que pasó con el MHD. Hablando de manifestaciones, este lunes, maestros adheridos a la CNTE no tuvieron el suficiente poder de convocatoria o bien no se pusieron de acuerdo ya que pretendían realizar la tarde de ayer, una marcha que partiría del Centro Cultural de la Huasteca Potosina hacia la Plaza Principal al cumplirse dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, suceso que a nivel nacional fue el inicio del declive del hoy presidente Enrique Peña Nieto. La marcha fue pactada hacerse a las 5:00 de la tarde pero media hora después, apenas había ocho personas en el sitio. Cabe recordar que la primera ocasión en la que se realizó una movilización en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, habitantes de esta zona lo criticaron dado que consideraron que también en la región habían casos de desaparecidos por los cuales nadie había hecho movilizaciones sociales. En temas políticos quien está más que apuntada para participar en el próximo proceso electoral del 2018, es la ex diputada local Raquel Hurtado Barrera quien la semana pasada estuvo en la ciudad capacitando a las mujeres del PAN para motivarlas a que se involucren y dijo, como buena líder tendrá que poner el ejemplo, aunque al final expresó que aún no son los tiempos para ello. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones