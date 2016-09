Apreciaciones Y en el PAN nacional ya andan alguno movidos, adelantados, es más no es nuevo, Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla anda desatado por la candidatura por la presidencia de la república, descuidando quizá a sus gobernados para moverse en las estructuras de su partido, y pues Hidalgo, uno de los estados más cercanos a donde su visita es continua. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Ya anda el gobernador usando el tiempo de su gente para buscar la ansiada candidatura a la presidencia de la república rumbo al 2018. Mire lo que son las cosas, con mayor margen de movilidad y sin ataduras pues Margarita Zavala ya le lleva caminado dos o tres veces el centro del país. La ex esposa del ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa no se duerme, no tiene nada que perder, así que se mueve como pez en el agua azul, aun cuando falta mucho para que exista un proceso interno, deslumbrados con el triunfo del PAN en siete estados, la ambición creció al interior, y la señora ya no espera los tiempos de recorrido que su partido marque. El tema no es en este momento en el PRI. MORENA que ya se sabe quién será y trae su campaña AMLO desde hace 18 años, 8 en otro partido político. Moreno Valle trae una campaña también muy adelantada con gastos que a cómo está la situación de la Ley de Transparencia, hoy las cosas deberán cambiar también en los procesos políticos internos, porque no se vale hacer muchos sombrerazos y rasgarse las vestiduras hablando de honestidad cuando en los hechos es otra cosa. Ricardo Anaya es otro personaje que buscará estar en la jugada, aunque algunos solo lo ven como buscando la negociación, estiman él anda queriendo la gubernatura de Querétaro. Moreno Valle tendrá margen sin duda tras que la esposa del ex presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa tendrá mucho que responder por su esposo, el llamado “hijo desobediente” del PAN en el pasado proceso interno que ganó históricamente a Santiago Creel, en aquella desigual disputa por la candidatura por la presidencia de la república que a la postre fuera el presidente de México. Pero vayamos a ver el escenario que viene, no solo mueve lo nacional, en los municipios y en nuestro estado de Hidalgo ya hay movimientos internos, se perciben las corrientes aun lentas por fuera, pero en movimiento por dentro. Todo mundo ya se compró su estampita de acuerdo a sus creencias políticas del que será el ungido, pero aún faltan nombres por salir, bueno falta tiempo para algunos, para otros ya el movimiento se genera. Así las fichas del ajedrez se verán de un lado para otro. Mientras en el estado unos ya se apuntarán para la diputación federal, otras para la pluri – aunque sea- algunos para la senaduría de la república y pues esto tiene mucho en que entretenernos para ver para que lado se verán las figuras. Mire que muchos dicen es temprano, pues no, para quien es político de tiempo completo nunca es tiempo de estar quieto, así que ya se mueven los intereses por todos lados, apenas inician. Flores González, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, anunció la próxima visita del Obispo de la Diócesis de Tula, Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, a esta ciudad, por la construcción de la nueva capilla en la comunidad de Panales. Flores González indicó que en años pasados no había invitado a Juárez Meléndez a estas fiestas debido a que se realizan con menos gente, comparadas con las del Señor de Jalpan, sin embargo dijo que el Obispo le comentó que si él como párroco quería, con mucho gusto acudía. Monseñor Juan Pedro le dijo que quiere celebrar la misa de fiesta patronal en Panales el 29 de septiembre a las 2 de la tarde en el lugar donde se está realizando la construcción y de ahí posteriormente celebrar la misa de 7 de la tarde en la parroquia del centro ya que a esta misa también acude el Barrio de San Miguel, realizando posteriormente una procesión en el centro de la ciudad culminando con una verbena popular en donde habrá pirotecnia, música de viento y mariachi. Mire tan movida la iglesia edificando su grey, por supuesto tienen mucho que defender, lo mismo pasa con los evangélicos, pues en México los movimiento contra el matrimonio homosexual se comienza a dar. El movimiento tuvo como finalidad mostrar su rechazo a la iniciativa de ley promovida por Peña Nieto para aprobar el matrimonio igualitario en todo el país.- por supuesto los legisladores federales del PRI ya recularon, tras tremendo mensaje de la sociedad en el pasado proceso electoral y se aprecia será difícil esto se apruebe en la inmediatez de un proceso por la presidencia de la república. Esto es sumamente importante pues vendrá lo anterior en el contraste nacional y los estados pues se verá de lo aquí dicho, pero veamos también como reacciona la iglesia evangélica o católica, quienes tiene mucho que comentar al respecto. Por otro lado en Ixmiquilpan Pascual Chárrez se ha encerrado en una burbuja, nadie sabe a que dedica el tiempo que le corresponde a la sociedad, porque hay que recordar, la sociedad votó para que administre los beneficios del pueblo, así que a éste debe dar cuenta en qué usa su tiempo, como prepara su gobierno, siempre cómo quedó en los espacios de la actual administración municipal. Erick Marte Rivera Villanueva en Zimapán hace lo propio, ayer hizo públicos los nombres de los funcionarios que encabezarán los cargos claves de esa administración. Ese ejemplo lo deben retomar todos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones