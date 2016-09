No se reprimió su libertad de expresión, se evitó una posible agresión a los ediles “…Nos informaban que iban a llegar tres o cuatro personas disidentes a tratar de agredir o lanzarle algún proyectil al ciudadano o al grupo de regidores, es por eso que se dan los hechos” Marco Antonio Pérez, director de Seguridad Pública Municipal. “Iban a tratar de agredir o lanzar algún proyectil al ciudadano o al grupo de regidores, es por eso que se dan los hechos” expuso Marco Antonio Pérez, director de Seguridad Pública Municipal en torno a los hechos del pasado sábado. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Presuntamente el activista político Juan Rubio, portaba objetos en su mochila que serían lanzados a las autoridades durante el informe, por lo que en medida preventiva se le retuvo, según la versión de la dirección de la Policía Municipal. Entrevistado tras la polémica desatada por la presunta represión contra manifestantes en el informe de gobierno, el director de seguridad pública explicó “previo al evento se instaló un dispositivo de prevención de seguridad de personal vestido de civil debidamente calificado para prevenir cualquier incidente que se suscitara en contra del grupo de los funcionarios, de los invitados, y del presidente municipal. En relación a eso manejamos la inteligencia con las demás corporaciones y con la propia sociedad donde nos informaban que iban a llegar tres o cuatro personas disidentes a tratar de agredir o lanzarle algún proyectil al ciudadano o al grupo de regidores, es por eso que se dan los hechos, por lo que se retiene la acción de ellos, únicamente la instrucción al personal al grupo operativo de civil fue que se les decomisara lo que trajeran de proyectiles en sus manos o en sus bolsas, por tanto se detecta al señor Juan Rubio, se detecta al señor que es dueño de una alberca, se detecta al otro señor Juanito, uno de ellos se resiste y únicamente se aplica el uso de la fuerza racional de acuerdo a la nueva escala por el nuevos sistema penal acusatorio, no estamos poniéndolos bajo arresto, sólo fue un exhorto, una invitación a que desistieran de la acción que tenían planeada hacer en contra del presidente”. Marco Antonio insistió que la actuación de la policía no fue para reprimir su libertad de expresión o manifestación, sino en prevención de una posible agresión a los ediles, pues públicamente a través de las redes sociales habían hecho pronunciamientos en ese sentido “de hecho hubo personal del Ayuntamiento, personal de logística que le dieron la atención, lo pasaron a la primera fila para que estuviera presenciando el informe, una vez terminándose el evento él tomó otra actitud lanzando improperios y amenazas en contra del presidente y trataba de agredirlo con algunas piedras, tomates y huevos que traía en su bolsa negra que tanto protegía por lo que fue bloqueado, que es muy diferente a decir que estuvo arrestado, porque únicamente fue bloqueado de sus acciones”. Reafirmó “una vez que los oficiales detectan que traía los proyectiles en el interior de su bolso se le pide que se retire, y a lo último se le brindó una canalización para una audiencia a primera hora del día lunes, motivo al que se negó, el argumentaba que tenía que ser en ese preciso momento porque él así lo quería y en la manera que se comportó pues obviamente que no íbamos a acceder a que ingresara a hacer en contra de algún invitado”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizarán foro sobre la Reforma Educativa, Integrarán mesas de trabajo en el ITST Concluye primera etapa de la consulta indígena Comparecerán funcionarios ante cabildo en próxima sesión Transportistas dejan a pie a Barrio Progreso por conflictos entre rutas Ayuntamientos aprendieron a cuidar presupuestos: CDI