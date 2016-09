Concluye primera etapa de la consulta indígena En la comunidad de San Rafael se llevó a cabo la última de las asambleas con representantes de comunidades para dar a conocer la temática del plan estatal de desarrollo. Autoridades representantes de diferentes comunidades se dieron cita en la comunidad de San Rafael la mañana de ayer para concluir con la primera etapa de la consulta indígena, en donde se dieron a conocer cuáles son los ejes rectores del plan de desarrollo estatal, en donde estuvieron presentes representantes del ayuntamiento así como del Instituto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, INDEPI. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Ayer concluyó la primera etapa de la consulta indígena que se aplicará en el municipio La reunión se llevó a cabo en la delegación de la comunidad de San Rafael en donde se congregaron los representantes de comunidades como Mecatlán, Tezapotla, Zacatipán, Ixtlapalaco, así como los barrios que las componen, mismos que escucharon a los funcionarios tanto municipales como estatales sobre cómo se habrá de desarrollar la consulta indígena y en que está basada. Sin embargo hubo quienes realizaron cuestionamientos respecto si no se habrá de caer en los mismos errores que en la anterior y que terminó ocasionando que se impugnaran las encuestas realizadas en algunos puntos del estado debido a que se están marcando ya los temas que se habrán de proponer. Ante esto el director de asuntos indígenas, Pascual Antonio Hernández, aclaró que no hay riesgo de que se puedan impugnar estas nuevas encuestas y que todo se está llevando de acuerdo a lo que establecen las normativas, ya que está ocasión se está incluyendo las comunidades completas para que participen y no solamente a representantes, por lo que el próximo 9 de octubre que se lleve a cabo la consulta se habrán de realizar mesas de trabajo de 10 integrantes cada una en donde habrán de plantear cuáles son las propuestas en base a sus necesidades. Por su parte el comisariado ejidal Manuel Reyes Martínez, manifestó que el próximo domingo convocarán a una asamblea para dar a conocer a la comunidad lo que se trató en esta reunión y se les hará la invitación para que asistan el día de la consulta a fin de que puedan participar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA No se reprimió su libertad de expresión, se evitó una posible agresión a los ediles Realizarán foro sobre la Reforma Educativa, Integrarán mesas de trabajo en el ITST Comparecerán funcionarios ante cabildo en próxima sesión Transportistas dejan a pie a Barrio Progreso por conflictos entre rutas Ayuntamientos aprendieron a cuidar presupuestos: CDI