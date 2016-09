3 mil láminas a familias de escasos recursos entrega la Alcaldesa Este lunes después de los Honores a la Bandera, la edil hizo entrega de las láminas. Aquismón, S.L.P.- Con el mensaje de “sabemos que los recursos no son suficientes, más la voluntad que tenemos como gobierno de seguir priorizando las obras eso es una realidad, la Alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda Echavarría llevó a cabo la entrega de 3 mil láminas a familias de escasos recursos que no contaban con un techo digno para sus familias. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios “Para que no pasen frío en diciembre, noviembre, para que no se mojen”; Yolanda Josefina Cepeda Echavarría Por ello tras el evento de Honores a la Bandera, la edil hizo entrega de las 3 mil láminas “para familias que les dejaron administraciones anteriores viviendas incompletas, sin techo y molinos para familias del lugar, queremos que cuenten con techo seguro, techo digno, que no pasen frío en diciembre, noviembre, que no se mojen” dijo la edil. Señaló que desde el inicio de su administración se hizo levantamiento de 10 mil láminas “ya se entregaron 3 mil, 3 mil más y antes del fin de año estaremos entregando el resto de las láminas para las familias que aún faltan” comentó dando un total de 400 familias a beneficiar. Aclaró que no todas son para dormitorios, ya que hubo quienes no contaban con techo digno para sus cocinas “algunas cocinas que estaban en condiciones precarias y mujeres que estaban en condiciones muy tristes, es lamentable, yo quisiera tener mucho recurso, es una necesidad latente, salud, electrificación, vivienda y en un año es imposible sanar muchas heridas pero con el compromiso de todos vamos a sacar adelante este pueblo” señaló. Por último aprovechó el espacio para invitar a los pobladores a su Primer Informe de Gobierno en donde a pesar de que existen aún muchos atrasos para las familias aquismonenses, se darán a conocer los avances que la administración ha tenido en el primer año de gobierno “nos han criticado pero ahí vamos a callarles la boca a muchos que no creen que una mujer puede gobernar y gobernar bien Aquismón” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fin de semana de entrega de obras realizó presidenta Sin afectaciones mal acceso a Puente de Dios En liga premier el selectivo Garzas blancas visitará Tamuín Legalizarán la colonia “El Basurero” a propietarios Esperan repunte en cobro de impuestos en el mes de diciembre