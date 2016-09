“Gobierno municipal hace circo, maroma y teatro para cumplir con acciones” El mandatario de Coxcatlán, señaló que este primer año de gobierno ha sido difícil debido a los fuertes recortes y retrasos de recursos por parte del estado y federación, lo cual, se refleja en el atraso de obras y acciones en las comunidades. Coxcatlán, S.L.P.- A punto de cumplir con un año de su gobierno como Presidente Municipal, Manuel Morales Ramírez, expresó que estos doce meses no han sido fáciles, a causa de los recortes presupuestales, de los que todos los municipios fueron objeto por parte de la federación, lo cual, mermó en tiempo y forma las acciones a las que el mandatario ya se había comprometido y habían sido priorizadas entre las autoridades comunales y ejidales con el edil y su gabinete. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios El Presidente Municipal, Manuel Morales Ramírez, expresó que estos doce meses no han sido fáciles. “En términos generales, este año ha sido complicado por todo los recortes y reformas, hemos estado haciendo ‘circo, maroma y teatro’ para cumplir algunos compromisos, le hemos bajado al gasto apretándonos el cinturón y estamos saliendo con lo pactado, no al cien por ciento como quisiéramos”, mencionó Morales Ramírez. El munícipe, señaló que hay compromisos que no se han cubierto en algunas localidades, esto por causas ajenas al gobierno municipal, con cuyos habitantes, se han acercado para decirles el porqué de la falta de obras a las que se habían comprometido durante su campaña y al inicio de la administración. “Algo que está pasando en las comunidades, es que los compromisos que realizamos y que no hemos podido cumplir por causas externas a la administración que represento, es que hemos ido con los habitantes de ellas y les explicamos la situación en la que nos encontramos y afortunadamente entienden, puesto que están conscientes de que nos afectaron en gran medida los recortes presupuestales”, expresó el edil. Ante este entendimiento, agradecemos infinitamente a la gente que comprende nuestras justificaciones y por qué no se cumple, cabe destacar que en algunas de ellas hemos trabajado más de lo que se había priorizado; nosotros estamos obligados a que si no cumplimos con lo prometido, debemos sentarnos y exponerlo, dando la cara, hay algunos que se molestan pero en general aceptan que esta falta de obras se debe a que no hay dinero”, explicó. “No puedo medir en porcentaje el cumplimiento de acciones en estos ya casi 12 meses de gobierno, esto debido a que cada comunidad tiene diferentes necesidades, pero en lo personal, creo que hemos cambiado el funcionamiento de los mismos funcionarios de gobierno, ahora estamos trabajando hombro con hombre; la gente de la cabecera se ha dado cuenta de que no estamos imitando a nadie ni hacer lo mismo que otros gobiernos hicieron, nosotros somos un equipo y creo que lo estamos logrando, hay gente que no está de acuerdo con las obras que estamos realizando, pero de acuerdo a quienes verdaderamente necesitan de estas acciones, que es un 80%, no los estamos defraudando, porque se está trabajando, aunque de manera retrasada, producto de del atraso del estado y la federación lo cual existe en todos los municipios, pero en lo que se refiere a Coxcatlán, sí se han visto cambios favorecedores para los habitantes de este lugar”, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Justifica edil ausencia y falta de atención del titular de INAPAM Molesta a transportistas carpeta asfáltica de 5 centímetros de grosor Dirigente del PAN destapa a su hermano como aspirante al 2018 Abrirán ventanilla para segunda etapa de adquisición de láminas Tribunal Superior Agrario visitará el municipio de Coxcatlán