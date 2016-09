Justifica edil ausencia y falta de atención del titular de INAPAM Coxcatlán, S.L.P.- En las últimas semanas, ha trascendido que el titular del departamento del INAPAM, Javier Morales Reyes, durante su jornada laboral, prefiere atender los negocios particulares en lugar de realizar sus funciones como director de esta instancia, lo cual, mantiene molesta a la ciudadanía que se traslada desde sus comunidades para encontrarse con que este no se encuentra, y en algunos de los casos, tienen que ser sus auxiliares quienes llevan a cabo los trámites pertinentes. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Alcalde, justifica la ausencia y la falta de atención por parte del titular del INAPAM. En este sentido, Teresa Martínez González, señaló que no ha sido una ocasión en la que ha buscado al titular, han sido varias y que independientemente de que si los auxiliares pueden llevar a cabo trámites correspondientes a este departamento, les molesta tener que ir a buscar al funcionario público a su negocio particular en donde vende productos naturistas. “En otras ocasiones en las que he venido a la alcaldía, me he dado cuenta de que se sale, se va a su negocio, más tarde regresa, se da una vuelta entre las oficinas de la presidencia para que lo vea el Secretario General Asbel Herberth Sánchez, y se regresa, ni siquiera va a su oficina para ver si se requiere de su presencia”, afirmó Martínez González, quien tiene 66 años de edad. Así mismo, otras personas aledañas a la alcaldía, aseguran que el funcionario permanece la mayor parte del tiempo del horario laboral en dicho establecimiento, lo cual, deja mucho que desear y pone en mal esta administración. Por su parte, el alcalde Manuel Morales Ramírez al ser cuestionado acerca de esta situación, respondió: “el hecho de que Javier Morales Reyes no encuentre en su oficina, no quiere decir que no esté dando los resultados que tiene que entregar dentro de sus funciones, pues hay trámites que pueden ser realizados por sus auxiliares, pero tampoco es justificación que siempre esté en su negocio, en tanto a que anda candidateándose porque quiera ser presidente municipal, no lo ha manifestado abiertamente, pero de la misma manera, eso no debe hacerse dentro de la jornada laboral y por lo tanto verificaremos la situación”, asintió el edil. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “Gobierno municipal hace circo, maroma y teatro para cumplir con acciones” Molesta a transportistas carpeta asfáltica de 5 centímetros de grosor Dirigente del PAN destapa a su hermano como aspirante al 2018 Abrirán ventanilla para segunda etapa de adquisición de láminas Tribunal Superior Agrario visitará el municipio de Coxcatlán