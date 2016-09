En el Ayuntamiento comienzan los enroques

Tal y como lo diera a conocer en su momento, la Presidenta Municipal, Carolina Ramírez Villegas, los cambios entre los funcionarios del Ayuntamiento no se descartan, con tal de evitar vicios al interior de las dependencias, u otras anomalías que afecten incluso la relación laboral entre los empleados. Aunque se había dado como un hecho la salida de Espinoza Hernández, la Contralora, señaló que uno de los motivos por el cual aún no se había oficializado la salida de Élfego Espinoza es, porque no se tiene vista a la persona que cubriría el cargo como Secretario del Ayuntamiento, aunque agregó, “lo más seguro es que el próximo Secretario, sea alguien externo, quien además deberá ser aprobado por los integrantes del Cabildo”. Sin embargo, vía telefónica, el propio Espinoza Hernández, aseguró que a partir de ayer lunes, ya no funge como funcionario del Ayuntamiento, por motivos de salud, según argumentó; pero hasta donde tenía conocimiento, el cargo estaba acéfalo. Respecto a los otros cambios, Roque Olvera, me confirmó la directora de Ecología, Nayeli Hernández Martínez, quien actualmente funge como secretaria particular de la Alcaldesa; en tanto que la Dirección que dejó vacante la ocupó Francisco Álvarez Hernández, quien anteriormente estaba como chofer de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), y ex titular de la misma dependencia en el trienio pasado. Greysi Yahaira Munguía, actualmente está al frente del área de Transparencia, que recién dejó Flora Isabel Sánchez Hernández, al salir del Ayuntamiento por razones personales.