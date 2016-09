Pide apoyo Comité de Promotoras  Voluntarias para continuar su labor

Como una forma extra de otorgar apoyos a la población más necesitada, desde familias de escasos recursos, discapacitados, personas enfermas, e incluso ayudar a quienes no tienen una vivienda, fue que se creó la agrupación, dedicada a los trabajos filantrópicos. Son 10 mujeres las que conforman esta sociedad, incluyendo a Francisca Galván Álvarez, madre del ex presidente municipal, Giovanni Magdiel Márquez Galván, quien también ha externado su intención de seguir una línea de apoyo a los huehuetlenses más vulnerables. Para ello, las damas del voluntariado de reciente creación, realizan periódicamente eventos que les ayude recabar recursos económicos o en especie, mismos que son destinados a grupos focalizados y previamente evaluados, pues dijo, “es necesario que existan las garantías que son personas que realmente requieren del apoyo”. Desde la organización de “bingos”, “loterías”, “quermeses”, y otras actividades es, como las Promotoras Voluntarias trabajan para dar la ayuda, incluso a quienes se acercan al DIF a solicitar algún apoyo, pues no la cantidad de personas en necesidad, y el recurso siempre insuficiente, impide que se resuelvan en muchas de las ocasiones las necesidades de todas las personas.