Caravana Nacional Campesina e Indígena anuncian organizaciones ¡No al recorte del presupuesto al campo! Movilización social del 9 al 14 de Octubre. Ixmiquilpan, Hgo.- Dirigentes de organizaciones sociales como UGOCEP, Central Campesina cardenista, Unión Campesina Democrática, CEMPA entre otras anunciaron ayer una serie de movilizaciones estatales y nacionales programadas para el 12 de octubre (Día de la Raza) en Hidalgo y el 14 en la Ciudad de México. Los reclamos son ser incluidos en la agenda nacional, la búsqueda de foros sociales con campesinos para una nueva Ley del Campo. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Dirigentes de organizaciones sociales y campesinas anunciaron una serie de movilizaciones estatales y nacionales. Rodrigo Tovar Esquivel, dice las organizaciones que hoy se unen para esta marcha estatal y nacional, es precisamente para continuar por la lucha en favor de las mejoras en el campo mexicano, dijo son organizaciones que siempre han pugnado por un mejoramiento para el campesinado. Rechazaron se trate de algún esquema de interés electoral, en vísperas del 2018 y atribuyeron un trabajo permanente que hayan hecho habiendo o no elecciones en puerta. Establecen “Buscamos que el campesino sea escuchado, que las organizaciones sean escuchadas en sus propuestas, que antes de que se firme un convenio, un tratado, una nueva Ley para un nuevo programa social se consulte a los campesinos, luego las reglas de operación son crueles, en vez de ayudar al campesino lo sacan de la jugada”. Destacó que los acuerdos para que sean reales deben ser en beneficio de la gente y que los recursos que lleguen para campo los destinen al campo, “porque luego de un peso solo llegan veinte o treinta centavos, el resto se queda en el trámite burocrático, buscamos que lleguen más recursos al campo, porque el campesino de una hectárea o menos no es factible a crédito”. Añadió la lucha campesina será en los estado y en todo el país “estamos en una lucha constante por beneficiar al campesino, en esta nueva ministración del 2017 el reporte ya se dio en educación, salud, agricultura. Eso lo podemos revertir si nos juntamos todos y pedimos un apoyo real al campo, No al recorte del presupuesto”. Plantearon asuntos pendientes que hay con el gobierno federal, recordaron que en Tepic se llevó a cabo la plenaria con los líderes campesinos, donde se firmaron los acuerdos, pero no se han cumplido, se ha buscado en Bucareli que se cumplan. Juan Carlos Ramírez, de la Central Campesina Cardenista aseguró que de la firma para el Acuerdo Nacional para el Campo no se ha firmado por el gobierno federal, se han hecho diferentes acuerdos para leyes y mega proyectos pero no para el acuerdo del campo, “vamos a plantarnos en gobernación, buscado mesas de trabajo en SAGARPA, INAES, en diferentes dependencias, pero el gran pendiente es el acuerdo Nacional para el Campo”. Advierte solo existe el compromiso de que se va a firmar el acuerdo para el rescate del campo, “qué esperamos tras esta mega marcha nacional, pues no solo llegar al Zócalo, sino en todas las regiones del país, en cada estado, para que se vea la necesidad de que el gobierno cambie de políticas públicas, que en lugar de apoyar a los monopolios, a MASECA, MONSANTO, las grandes empresas que importan y exportan, buscamos que realmente se apoye a la economía campesina, buscamos una política radical en favor del pequeño agricultor. Necesitamos una Ley de Consulta y Consentimiento, Libre, previo e Informada, reconocimiento a los derechos de la madre tierra, solución definitiva a la problemática agraria. Ley Ciudadana del Agua y acceso del recurso para uso doméstico, agrícola a los campesinos e indígenas; Que el presupuesto del campo llegue a los campesinos, Impulso y generación de un Programa nacional Alimentario y El Programa de Agricultura Familiar, Indígena y Campesino. Programa de compras gubernamentales a la agricultura familiar así como créditos accesibles para el campo. Impulso a la creación de empresas campesinas productoras de semillas nativas de maíz y otros granos y productos no transgénico; Respeto a los derechos laborales y un programa integral de atención y desarrollo de jornaleros agrícolas. Programa de atención y desarrollo de jóvenes y mujeres; Demanda colectiva contra monopólicos de maíz y fríjol; Demanda colectiva contra mega proyectos de muerte, mineras amparo colectivo contra proyectos que despojan y contaminan; Levantamiento de firmas en contra del Tratados Internacionales”. El acotamiento de las políticas neoliberales, exponen que los han llevado a tener más de sesenta millones de pobres en el país “aquí mismo en Hidalgo lo reconoció el gobernador, Omar Fayad Meneses que existen tres municipios con pobreza alimentaria en el estado de Hidalgo, es gravísimo que no tenga la gente para comer”. El tema es extenso, salud rural, de la mujer, el niño, hay muchas variantes, “necesitamos una verdadera reforma al campo; Ayer se cumplieron dos años del caso de Ayotzinapa, necesitamos se respeten los derechos humanos. Necesitamos sensibilidad al gobierno, el movimiento no solo es del campo donde todos deben luchar para defender sus derechos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Celebran 29 años del COBAEH Invitan a liga de veteranos En pésimas condiciones lago del parque “Benito Juárez” Inician obra en canal “El Tecolote” Se incrementa el comercio informal