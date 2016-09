Apreciaciones Vienen las organizaciones sociales al movimiento por la lucha campesina, es hasta nuestra historia en México una constante escuchar esas luchas contra el neoliberalismo, si bien es cierto las organizaciones juegan un papel preponderante en la Historia de México, también su juego social ha sido duramente criticado en el factor político- social, pero nunca se podrá desestimar que los grandes cambios provienen de generadores con amplias movilizaciones en el país, de ahí que más allá de esto, aunque se rechace que nada tiene que ver con el proceso electoral del 2018. Sin duda esto marcará una pauta en el gobierno de Enrique Peña Nieto por que se tendrá la oportunidad en avanzar más y mejor en el desempeño de mejorar el campo. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Los campesinos saben que la oportunidad de ser un mejor país, con mayores perspectivas en la política social del campo se logra bajo el esquema del diálogo, ya se conforma la movilización social para el día 12 de octubre en Hidalgo, el 14 en el Zócalo de la Ciudad de México, se trata de lo que denominan Caravana Nacional Campesina Indígena, el fondo es defender el territorio y el derecho a la alimentación. Se nos viene a la memoria las grandes luchas históricas de las organizaciones sociales, siempre fracturadas, porque los intereses en algunos casos son en parelelo, son en otros globales, pero nunca será en una sola línea, así son, así lo hicieron, los acostumbraron, que mejor momento que vender la imagen organizativa previo a un proceso electoral del 2018 que dos años antes, se necesitan ver, necesitan ser tomados en cuenta en los grandes acuerdos y las organizaciones no van con las manos vacías. Llevan la propuesta en la mano. Buscan una Ley de Consulta y Consentimiento, Libre, previa e Informada, reconocimiento a los derechos de la madre tierra, solución definitiva a la problemática agraria. Ley Ciudadana del Agua y acceso del recurso para uso doméstico, agrícola a los campesinos e indígenas. No a la privatización! Que el presupuesto del campo llegue a los campesinos, Impulso y generación de un Programa nacional Alimentario y El Programa de Agricultura Familiar, Indígena y Campesino. Programa de compras gubernamentales a la agricultura familiar, créditos accesibles para el campo. Impulso a la creación de empresas campesinas productoras de semillas nativas de maíz y otros granos y productos no transgénico. Respeto a los derechos laborales y un programa integral de atención y desarrollo de jornaleros agrícolas. Programa de atención y desarrollo de jóvenes y mujeres. Demanda colectiva contra monopólicos de maíz y fríjol. Demanda colectiva contra mega proyectos de muerte, mineras amparo colectivo contra proyectos que despojan y contaminan. Levantamiento de firmas en contra de tratados Internacionales. Pero ¿cuál ha sido el avance significativa de la lucha social desde el neoliberalismo? La historia nos revela que el desarrollo de la política social mexicana durante los últimos 30 años, en el contexto del modelo económico adoptado por las diferentes administraciones, se observa que la estrategia económica ha generado conflictos entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. Esta situación ha empeorado con el tiempo porque cada administración impone una estrategia diferente, para atacar la pobreza. Por esta razón, se analizan los programas sociales destinados a resolver el problema de la pobreza, así como su elaboración y operación. se concluye que estas estrategias solo son compatibles con el modelo económico vigente. Los esfuerzos en México han sido muchos y la lucha contra la fuerza de líneas radicales ha estado vigente, sin embargo no hay certeza que un modelo económico diferente nos pueda dar certidumbre, eso lo reconocen los mismos detractores del gobierno, hoy con nuevas reformas estructurales, hay quien se resiste, pero hay quienes lo entienden como un proceso significativo en México porque se revuelve con las coyunturas previas a una elección y veremos como se defienden estas líneas de gobierno tradicionalistas ya sea de la derecha o del centro, percibidas en el mismo camino de un país que se moderniza a un costo demasiado alto. Por otro lado en Hidalgo Rafael Moreno Valle gobernador de Puebla, hace alarde de su cercanía con Hidalgo, matiza su visita con tintes de posicionamiento político, no se entiende de otra manera. En el PAN los golpes están a la orden del día y solo hay que ver como al hermano de Asael Hernández dirigente estatal del PAN a Santiago Hernández le tunden sabroso por no haber podido responder los pasos para la creación de una iniciativa de ley. Sin duda dice estar capacitado para su cargo pero no pudo responder la pregunta de un compañero de la prensa y eso está grave. Por cierto dividida la opinión ya en el PAN, margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya, ya andan estos tres moviditos, muy alivianados, el tema es que están ya en plena campaña y entre ellos ya se traen con lupa su trabajo, esto llegará al clímax en algún momento de manera interna, de momentos estos andan recorriendo estados a diestra y siniestra de manera abierta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones