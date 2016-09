Apreciaciones Las inclemencias climáticas generaron que el informe de gobierno se retrasara más de lo debido, y es que a pesar de que este se encontraba programado para las 16:00 inició hasta después de las 18:00 en que las lluvias cesaron un poco y que los funcionarios pudieron arribar al recinto oficial en donde el alcalde de Tancanhuitz cumplió con la ley al dar a conocer los avances que se han registrado durante los 12 primeros meses de gobierno en los cuales se tuvieron avances en los diferentes rubros. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Lo que originó extrañeza en el evento es que en representación del gobierno del estado se hiciera presente el director de la INDEPI Raúl de Jesús González Vega, cuando este durante el periodo de campaña del ahora alcalde evidenció que Aguilar Acuña laboraba en su administración, lo cual resultó falso y se evidenció que el ex alcalde de Coxcatlán González Vega, cobraba las quincenas sin que este laborara ya dentro de su administración, generando con ello que el ahora alcalde de Tancanhuitz estuviera a punto de perder la candidatura y por supuesto la presidencia municipal. Pero al parecer dicho informe sirvió para sanar agravios, y es que discretamente el director del a INDEPI se disculpó con la ex directora de la misma dependencia, Margarita Viñas Orta, que se hizo presente como ex presidenta del municipio, pero que con palabras como “te saludo con gran afecto y respeto y desde aquí un gran abrazo con todo cariño y tú sabes porqué” fueron las palabras con las cuales se disculpó González Vega con la ex presidenta, la cual durante su estancia en la INDEPI fue responsabilizada de haber tenido la culpa de la problemática que se originó con las consultas indígenas que culminaron en demanda contra la dependencia y que hasta el momento ha generado que no se pueda avanzar en las consultas indígenas. Por su parte la celebración del aniversario de la radio local en Tancanhuitz, no generó realmente la importancia que debería para algunos directores de asuntos indígenas y otras personalidades que no se presentaron al evento y solamente enviaron a representantes, lo cual no fue privativo de los directores, sino de algunos presidentes y funcionarios previamente invitados y hasta los alcaldes despreciaron el evento ya que solamente la alcalde de Aquismón Yolanda Josefina Cepeda Echavarria se hizo presente en el lugar y ni el presidente anfitrión estuvo en el lugar, lo cual fue atribuido a los preparativos que tenía con el informe de gobierno que se tenía el mismo día. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones