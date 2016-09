Apreciaciones La falta de coordinación entre la SAGARPA y los ayuntamientos generó inconformidad entre los beneficiarios del programa de aspersoras que serían entregadas a productores citricultores de cuatro municipios, debido a que se pretendía realizar un cobro que no se encontraba estipulado, pese a que se había acordado que no se pagaría ya nada. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto generó la desconfianza entre los productores quienes sintieron que les querían cobrar “mochada” por parte del proveedor, cuando se supone que estos beneficios ya vienen pagados por la federación solo para entregarlos al productor, incluso se amenazaba con retirarse con todos los equipos a lo que los directores de desarrollo rural manifestaron que lo hicieran pero que no pagarían, y en consecuencia lo denunciarían, por lo que finalmente se decidió dejarlo gratis. No es la primera vez que se denuncian este tipo de prácticas en la entrega de los proyectos, debido a que no existe una debida vigilancia de parte de las instituciones y dependencias para garantizar que se respeten las normativas y las reglas de operación, muchos no se conocen porque son entregas que se hacen en las comunidades donde solo los beneficiarios y proveedores saben lo que pasa. El tema del informe del presidente municipal parece haber dado de que hablar más por los incidentes que ocurrieron que por el contenido del mismo, esto luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició ya una investigación sobre la presunta violación a los derechos de los manifestantes, e incluso se ha pedido que se garantice la seguridad de los presuntos afectados para que no sean blanco de hostigamiento, con lo cual los detractores han pasado de ser villanos a víctimas. Esto evidentemente es aprovechado por los opositores quienes hasta el momento no han sido capaces de criticar el informe de gobierno en base a las obras y acciones, sino por como se desarrolló el evento tratando de convertir en mártires a quienes fueron retirados por los elementos policíacos. En el conflicto que se presentó en la comunidad de barrio Progreso donde las rutas se disputan el pasaje al grado de realizar un bloqueo dejando sin servicio a los habitantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mandó a llamar al representante de dichas rutas, que curiosamente pertenecen a la misma organización la CCAPI, por tanto se trata de un problema entre compañeros pero que está afectando a terceros. Mientras que en el conflicto entre TUPA y la policía federal por los operativos realizados, se mantiene la intención de conformar una sola organización de rutas de transporte de la huasteca sur para hacer un frente común en contra de esta medida tomada por la corporación y la SCT federal, lo que pudiera resultar beneficioso en muchos sentidos, aunque también se observa la aplicación política que permitirá al trabajar todo el distrito local. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones