Apreciaciones Muy agradecido debió quedar el diputado local Óscar Vera Fábregat con la empresaria y ex candidata a la diputación local Lilia Lara Compeán por haberle organizado el evento donde éste rindió su primer informe de actividades legislativas el día de ayer. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Dicho legislador tenía prácticamente más de un año que no se paraba por estas tierras luego de que ganó las elecciones del 2015, y desde entonces dejó a la deriva el proyecto de Conciencia Popular en la ciudad. Se sabe que la dirigencia municipal de ese partido ya no operó incluso quien estaba al frente y quien fuera el candidato a la alcaldía Eduardo Saldaña Villarreal anda apoyando otros proyectos políticos porque de plano nunca se volvió a comunicar con él Óscar Vera. No se cree que todo el esfuerzo de organizar el primer informe de Oscar Vera lo haya hecho de a gratis Lilia Lara Compeán ya que tan solo el lugar en donde se desarrolló el evento fue en un salón propiedad de ésta, y la comida también fue puesta por ella misma. Muy a su estilo Óscar Vera opinó respecto al anunció que hicieran varios de sus compañeros en la capital potosina de que se reducirán en cerca de un 20% su dieta y respondió que, el Congreso del Estado percibe anualmente un presupuesto el cual no puede devolver por lo que, si se reduce su percepción, deberán de informar a dónde o en qué se gastaría. Será el próximo viernes 07 de octubre cuando ahora le toque el turno a la diputada local Xitlálic Sánchez Servín del PAN rendir su primer informe de actividades legislativas y usará como recinto para ello, el teatro auditorio de la UASLP. En más temas políticos, hace apenas uno días el comisionado en Valles del PT David Ruiz había indicado que el partido ya comenzó a buscar candidatos y tal parece que ya surgió un nombre con el que busquen la alcaldía y se trata de Marco Antonio Conde con quien la dirigencia estatal ya sostuvo diálogo y aunque hay otros nombres en la lista, debido a su trayectoria, dicen que ése podría ser el bueno. A pesar de que el pasado lunes el alcalde anunció que Óscar Ocampo Méndez ya no era el director de Comercio tras haber presentado su renuncia, se supo que ese mismo por la noche el ex funcionario acompañado de su familia y del director de Espectáculos Pablo Vázquez acudió a una de las funciones del Circo que se ubica en los terrenos de la Feria. Ostentándose aun como director de esa dependencia, a Ocampo Méndez se le dio la cortesía de no pagar la entrada al igual que a Pablo Vázquez cuando para ese entonces ya no lo era. Será este miércoles cuando el alcalde en rueda de prensa en Presidencia presente al sustituto de Óscar Ocampo de quien se ha dicho, tiene perfil de ex militar. A más de 15 días de que haya colapsado el puente Cascabel en Valles, ayer el presidente de la CMIC en entrevista aseguró que dicha falla pudo deberse no tanto a que haya sido una obra de mala calidad sino por la falta de mantenimiento de parte de la SCT. Cosa similar expresó el pasado sábado el dirigente del PAN en el estado Xavier Azuara al cuestionársele de que el ex gobernador Marcelo de los Santos había sido el autor de ese puente, a lo que éste respondió que de ello ya tenía cerca de 10 años y se había mantenido firme pero que en todo el gobierno de Fernando Toranzo no se le dio mantenimiento. Algo muy importante expresó el presidente de la CMIC dado que Valles es un caso único en donde se han caído dos puentes –La Lagartija y El Cascabel- y que podría deberse a que la SCT, quien es la que al final elabora los proyectos y especificaciones de la obra, debe de ajustarlo a las características de la huasteca que son muy diferentes a la zona centro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones