Proveedor pedía "moche" por entrega de aspersoras Beneficiaros se inconformaron ya que se suponía serian gratuitos Beneficiarios de cuatro municipios se inconformaron durante la entrega de bombas aspersoras por parte de la Secretaría de agricultura, ganadería, recursos pesqueros y alimentación, SAGARPA, debido a que se les pretendía realizar un cobro de 500 pesos, pese a que se les había dicho que sería de manera gratuita. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios A pesar de que se había dicho que no tenía costo alguno, el proveedor dijo que serían 500 pesos, por lo cual se inconformaron los presentes. La mañana de ayer decenas de productores citrícolas se dieron cita en el casino de la unión ganadera local, provenientes de los municipios de Matlapa, San Martin, Tampacán y Tamazunchale para recibir los equipos motorizados de aspersión, mismos que fueron gestionados a través de los ayuntamientos que serían entregados de manera gratuita. Sin embargo, previo a la entrega se les informó que se habría de realizar un cobro por parte del proveedor de 500 pesos para absorber los gastos de traslado, lo que generó la inconformidad de los beneficiarios quienes referían que no se les iba a cobrar. Sobre esta situación, comentó la beneficiaria María Manuela Rodríguez Ibarra, de chachalacas, "estamos inconformes con esta situación ya que anteriormente se nos había dicho que no tendría costo alguno y ahora nos salen con que son $500" además dijo "no se nos avisó con tiempo y muchas de las personas no traen dinero, entonces queremos que se le dé solución a esto". Por su parte la Directora de fomento agropecuario de San Martin Chalchicuautla, licenciada Edith Crisóstomo explicó "Se está llevando a cabo la entrega de equipamiento para el mejoramiento de la productividad, que en esta ocasión es una motobomba motorizada". Pero surgió un problema dijo, "nos habían dicho que este proyecto no tendría costo alguno, y hasta ahora nos están comentando que la aportación que se estará dando es de 500 pesos". Agregó "ya anteriormente se les había fijado la cantidad de $600 que se estarían aportando para poder obtener este beneficio, pero después se rectificó que no se estaría dando ninguna cantidad" El proveedor había dado un precio de $6000, que lo estaría cubriendo el programa, pero los beneficiarios no darían ninguna cantidad dijo la licenciada Edith. Tras dialogar con los representantes de la SAGARPA finalmente se acordó que no se haría cobro alguno a los beneficiarios, por lo que estos pasaron a recoger sus equipos y se retiraron.