Yo no me he bajado el sueldo porque se lo reparten los diputados: Oscar Vera Aseguró que en el 2003 él se bajó su suelo, pero el monto que redujo se lo repartieron entre los mismos diputados. Ciudad Valles, S.L.P.- Como una buena decisión calificó el diputado local del partido Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat, la de los integrantes de la junta de coordinación política del congreso del estado, de bajarse el sueldo, pero agregó que ahora hay que vigilar a dónde va a parar ese dinero. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios

Oscar Vera Fabregat, Diputado Local.