Hoteleros estiman que el dólar subirá hasta 21 pesos

El aumento del dólar frente al peso dijo, “sí nos afecta en forma de cascada, tal vez ahorita de momento no mucho pero más adelante nos puede no beneficiar pero independientemente de eso, nosotros tenemos un hotel en los Estados Unidos donde hemos visto esto, sí los ha golpeado porque el mercado nacional ya no quiere ir allá por nos cuesta un poco más” expresó. Añadió que cada año en los meses de julio y diciembre hacen un ajuste a las tarifas y para esta ocasión prevé uno del 5% a fin de año indicando que en estos momentos la renta de un cuarto en el Hotel ubicado en Valles ronda los 860 pesos en promedio. “En lo del dólar ya lo veíamos venir, inclusive ya estamos trabajando en los presupuestos y no están diciendo que el año que entra puede estar el dólar casi apuntalando a los 21 pesos y nosotros empezamos de manera tarifaria si los vamos graduando durante el año” agregó. Por otra parte Andrés Martínez informó que la temporada de Xantolo para el sector no representa una importante llegada de turistas, pero a partir del puente con motivo de los festejos de la Revolución Mexicana comienza la mejor época del año para los hoteles y el sector turístico.