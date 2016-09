Espejeando Durante la Inauguración del C-5, Centro de Control y Comando, Cómputo, y Calidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó

la campaña que se realiza para erradicar el embarazo en niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, particularmente de 10 a 15 años. Reiteró no queremos que una niña cuide a otra niña, y por supuesto la orientación que se requiere para evitarlos antes de los 19 años. Solo el dato, y con ello termino, para poder pasar a este evento, que es, diariamente mil bebés nacen de niñas y jóvenes de entre 10 y 19, y muchos de estos embarazos de entre 10 y 15, son por abuso, y tenemos que erradicarlo. Ahí necesitamos el trabajo y la participación de toda la sociedad para poder denunciar y para poder entonces combatir este flagelo que lastima a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Venir hoy a este segundo acto, ¿y cuál es el contexto? Primero, asumir cómo están las condiciones y cuáles son las circunstancias.

Desde el Gobierno de la República, por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, es de una total coordinación con los estados. Pero que también de los estados debe haber compromiso. Tenemos que ver cómo están nuestros índices delictivos. Tuvimos una buena y afortunada, gracias al trabajo conjunto, baja en los mismos delitos, en el fuero común, en el fuero federal. A la gente no le importa de qué fuero sean, lo importante es que no les sucedan delitos en su patrimonio y en su vida, de ellas y de sus familiares.

Y entonces hemos venido avanzando en todo el país, en regiones donde estaba vulnerada la sociedad por los delincuentes. Veníamos logrando una baja y un descenso muy importante.

Pero para que esta seguridad sea duradera, se requieren más acciones, porque si no entonces nos sucede lo que hoy está pasando en algunas regiones, vuelve a subir el índice de homicidios dolosos y de algunos otros delitos.

Para que no pase, para que no suceda, se tienen que hacer acciones, reitero, para la coyuntura, pero también tenemos que hacer acciones para que sea permanente esta seguridad.

Porque es cierto que no solamente con más policías se resuelve el tema de seguridad, no. Se requieren más policías y bien preparados.

No solamente con más patrullas, no. Con más patrullas y con mayor tecnología.

Y no solamente con las acciones del gobierno, tienen que ser acompañado con la confianza de la sociedad.

Si este C-5 que hoy se inaugura no está acompañado por la denuncia, por la participación de la sociedad, no tendremos el resultado que se está esperando.

Pero estoy seguro que aquí sí, porque hay una gran participación, y porque con hechos, con su trabajo, con su seriedad, el Gobernador se gana la confianza de la ciudadanía, y entonces van a acudir aquí, van a ocupar el teléfono para poder denunciar.

Porque también se va a unir a esta red que anunció el Presidente, el 911, el 9-1-1, que será una red de comunicaciones para todas las denuncias.

Será también un antes y un después, y este C-5 se incorporará a este Sistema Nacional.

Pero tenemos que seguir adelante, porque un solo delito a una persona o a una familia, nos lastima a todos, y tiene que hablar del compromiso entonces, tiene que hablar de acciones responsables de sus gobiernos. Tenemos que avanzar, tenemos que lograr que se disminuyan los delitos, que se viva con tranquilidad, que se recuperen los espacios. Estamos avanzando, estamos lográndolo hacer.

Hoy, y solamente, porque luego se señalan solamente los temas que en la coyuntura o en el momento se están sucediendo, pero hay que decirlo, han dejado de pasar estas caravanas de vehículos, de camionetas por todo el país, que nadie veía o quería ver y nadie detenía.

Hemos logrado detener junto con los estados, a 103 de los 122 delincuentes más buscados en el país, y también por otros países.

Hemos logrado poco a poco disminuir el tema de secuestro. Y hemos logrado hacer acciones para que poco a poco, y así lo haremos en coordinación, todas nuestras carreteras, no importa si son federales o estatales, dejen de sufrir asaltos los ciudadanos que van en el transporte público. Sabemos lo que duele y sabemos lo que hay que hacer, tenemos que accionarnos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que continuar junto con la sociedad, escuchando a la sociedad, para poder resolver el tema de la seguridad.

Estamos avanzando, estamos en la ruta, pero tenemos que reconocer que hay camino por delante y ese lo tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos.

Es a partir de la coordinación, de la confianza, pero del trabajo conjunto como podemos asumir y resolver grandes retos como es el tema de la seguridad.