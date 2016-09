Analfabetismo problema que afecta a la población

Jaltocán, Hgo.- La falta de estudios se ha convertido en un problema para la sociedad, principalmente en esta región en la cual por falta de escuelas o de recursos económicos gran parte de la población se queda sin estudiar.

La responsable en el municipio del Instituto para la Educación de los Adultos explicó que en la región existe una gran cantidad de personas que no cursan ni la primaria, en muchos de los casos dijo que es por falta de escuelas y debido a que el salir de sus comunidades hacia otros lugares para tomar sus estudios les representa grandes gastos que por la condición económica de las familias no es posible cubrir.

Dijo que el no contar con estudios básicos o al no poder leer y escribir muchas personas son víctimas de vividores que aprovechándose de la situación buscan hacerlos firmar documentos con los que incluso algunas familias han llegado a perder sus casas.

Por esta razón la encargada de alfabetización dijo que se están enfocando mucho en crear conciencia entre la población de la importancia que tiene el cursar los estudios básicos, y a través de diferentes programas de gobierno se invita a que estudien la primaria y secundaria en el sistema abierto, o en el caso de quienes dejaron inconclusos sus estudios, que los terminen con un solo examen.