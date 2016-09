Regidoras de oposición reconocen trabajo de la presidenta municipal Durante este primer año de gobierno y por apoyar a las personas más vulnerables del municipio Aquismón, S.L.P.- Las regidoras de oposición reconocieron de manera pública los trabajos que la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría realizó durante su primer año de gobierno en el tema de apoyo a discapacitados al llevar a cabo la entrega de viviendas para los mismos. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Las regidoras Victoria Martínez Guerrero y Esperanza Cedillo Trejo reconocen labor de trabajo de la alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda Echavarría. “Voy a hablar en esta ocasión como ciudadana, no como regidora, pero agradecida del equipo de trabajo de Herminia que es la representante de la UBR y por la presidenta Yolanda Josefina, por el servicio que se nos brinda ya que ustedes saben, yo estoy recibiendo los servicios de este gobierno y ahorita ver los apoyos y que haya pensado en estas personitas la verdad me rompe el corazón, como madre, como mujer, como persona que haya pensado en estas personas en sus necesidades con esas viviendas que serán de mucho beneficio y esperamos que estas 30 viviendas sean poquitas, que vengan para todos y cada uno de los ciudadanos discapacitados de este municipio” declaró Esperanza Cedillo Trejo regidora emanada del Partido de la Revolución Democrática. Pero además dijo que como integrante del gobierno municipal, “como gobierno orgullosa de pertenecer a este gobierno y ver que día a día estamos saliendo adelante, poco a poquito sin dinero, como nos avisaron en la reunión de Cabildo que el año que viene va a ser más delicado, le pedirle a la ciudadanía que coopere con este gobierno, que se una a los constructores, que los apoyemos para que las obras sean de mejor calidad, que no necesitemos mandar a la presidencia a revisar, que sea la misma gente que revise que las obras estén bien hechas, porque Yolanda puede mandar a hacer una vivienda pero a lo mejor el constructor no lo hace como debe de ser, queremos que sean nuestros ojos en las comunidades y agradecida con todo esto” dijo. Por su parte la regidora emanada del Partido Acción Nacional María Victoria Martínez Guerrero señaló “como regidora de grupos vulnerables quiero agradecer a la presidenta por estas acciones que están apoyando a la Unidad Básica de Rehabilitación, a las personas con discapacidades, al personal de la Unidad Básica, además quiero reconocer este trabajo porque son las personas vulnerables las que más lo necesitan, en su momento los gobiernos anteriores estuvieron trabajando pero ahorita se le dio continuidad a todos los trabajos, hay que reconocer e invitar a todo el gobierno a que apoyen a las personas que más lo necesitan” comentó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aquismón no necesita título de Pueblo Mágico Menor producción de miel esperan los apicultores 3 mil láminas a familias de escasos recursos entrega la Alcaldesa Fin de semana de entrega de obras realizó presidenta Sin afectaciones mal acceso a Puente de Dios