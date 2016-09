Aquismón no necesita título de Pueblo Mágico Aquismón, S.L.P.- Ante el anuncio de que se suspenden los apoyos para la creación de pueblos mágicos, la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que su municipio no necesita un título porque este es mágico por su gente y no por un documento. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios

