Falta diálogo entre el municipio y parcelarios en el tema San Juanito

“Este sistema de agua potable denominado San Juanito, estaba funcionando debidamente al 100 por ciento cuando nosotros terminamos nuestro periodo, era un sistema que operaba perfectamente para los municipios de Coxcatlán y Huehuetlán, en las subsecuentes administraciones se perdió todo a tal grado de que en este momento no está funcionando, desconozco cual haya sido el motivo principal por el cual se rompieron los acuerdos entre los dos municipios y desgraciadamente ahora se ha agravado esta situación para volver a rehabilitarlo”, afirmó Soni Bulos.

El ex mandatario agregó que al término de su administración en el año del 2012 el dejó de intervenir: “yo no tengo nada que ver en este asunto, no me he metido desconozco porque mencionan mi nombre, quizá no han podido superar muchas cosas que hicimos, pero esto no es problema mío, aquí hay una negligencia u omisión y no se de quien, pero no es mía”, recalcó.

“Los problemas que se presentaron en su momento, se resolvieron en buenos términos, pagábamos una mensualidad a los parcelarios de 4 mil pesos, con dos o tres personas, yo no trabajo en conjunto con el abogado que representa a los parcelarios, él trabajó en mi administración, al final, él está litigando, yo no, me dedico a otros negocios y yo siento que este es un problema muy sencillo de resolver y lo han hecho muy grande, no sé porque, por negligencia o por ineptitud y la gente de once localidades es la única perjudicada, además de que creo que la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), deben de actuar como un puente para el dialogo para llegar a una solución viable”, expresó.