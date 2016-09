Alcalde anuncia despidos de personal en el ayuntamiento

“Estamos evaluando el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, también el de los titulares de los departamentos, porque será en el mes de enero que ya no laborarán algunos de ellos en la administración, esto a causa de la falta de compromiso y responsabilidad en sus áreas”, mencionó Manuel Morales Ramírez. El munícipe, afirmó también que será en el mes de diciembre en donde ya se tengan los nombres de quienes ya no servirán a la función pública, mismos que dejarán de laborar. “Nuestra meta es tener un buen gobierno, es necesario disminuir la nómina porque es muy grande y genera gastos en sueldos innecesarios para quienes no están cumpliendo su trabajo al 100 por ciento”, explicó finalizando el edil de Coxcatlán, Manuel Morales Ramírez.