SEGAM sin respuesta a proyectos entregados por parte del municipio "De los proyectos que nos pidió la dependencia ni solución ni respuesta hemos tenido"; Cutberto Moreno Luján Matlapa, S.L.P.- El director del Departamento de Ecología Cutberto Moreno Luján, señaló que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) sólo los han hecho hacer proyectos en los cuales hasta el momento no hay una respuesta, ya que expusieron las necesidades del departamento, pero no han tenido beneficio alguno de los proyectos solicitados. HUASTECA POTOSINA | Matlapa Director de Ecología Municipal solicita ayuda, sin tener respuesta de SEGAM. Moreno Luján titular del departamento de Ecología señaló tener muchas carencias el municipio "más porque diariamente recogemos cerca de 8 toneladas de basura, las cuales no nos damos abasto, pero nos esforzamos, y el personal hace lo humanamente posible para mantener limpio el pueblo". Señaló el funcionario municipal que entre las necesidades más apremiantes está la de adquirir dos camiones más y un camioneta chica para entrar a barrios de difícil acceso "equipo de protección y uniformes para los muchachos, pero son cosas necesarias que tenemos que buscar acrecentar". Aun así indicó que se han entregado tres proyectos a la dependencia en donde plantean las necesidades del municipio, donde se requiere lo expuesto anteriormente, pero dijo Moreno Luján que hasta el momento no han tenido solución y mucho menos respuesta de la dependencia. Finalmente dijo que no son asuntos políticos "yo creo que no, el gobernador del estado ha mostrado una apertura con todos los alcaldes sean del partido que sean, pero algo sí es cierto que la dependencia no ha tenido la capacidad de respuesta para dar solución a lo planteado y mucho menos a los proyectos entregados, esperamos que para el próximo año sí haya algo para el municipio por parte de SEGAM".