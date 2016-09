Hoy es el Primer Informe de Gobierno “La finalidad es cumplir con el pueblo que nos dio el voto de confianza”: Alcalde San Martín Chalchicuautla, S.L.P.- El día de hoy se dará a conocer el Primer Informe de Gobierno a la población en general en punto de las 19:00 horas, motivo por el cual se ha hecho extensiva la invitación a las autoridades de las comunidades para que asistan a la rendición de cuentas que hará el munícipe. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Obras y acciones del gobierno municipal dentro del primer año de gobierno. Al respecto el Presidente de este municipio garantizó que rendirá un informe real de lo que se ha hecho, de lo que se está ejecutando y de lo que se habrá de arrancar aún en los últimos meses del año fiscal, pero que todo son obras de impacto. El alcalde Adelaido Crispín Santos adelantó “hemos estado trabajando para cumplirle a nuestra gente, hemos gestionado y tocado puertas en todas y cada una de las dependencias, pero sobre todo estamos cumpliendo con metas, aunque no estamos conformes con los resultados porque sabemos que podría ser más pero el recorte presupuestal nos pegó de manera directa”. Enfatizó el edil que “presentaremos un informe de gobierno real, en el cual estarán mezcladas las obras prioritarias que la sociedad y el Consejo de Desarrollo Social marcó, pero también estarán plasmadas las acciones que se consiguieron de manera alterna con dependencias de gobiernos diversas como SEDATU, SEDESORE, SEGAM SEDESOL y otras más que por el momento se me pasan”. Finalizó invitando a todas las personas y autoridades de comunidades, líderes de organización y la población en general para que se enteren de lo realizado en el municipio en este Primer Informe de Gobierno. El propio alcalde ha estado realizando la supervisión de obras emprendidas en este municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Becas a la educación se posponen hasta el 2017 El Registro Civil tendrá campaña de enmiendas Ejidatarios de Rancho Nuevo piden destitución de director del CEBAC Garantizan seguridad en el Primer Informe de Gobierno Edil aclara no tener beneficio de Prospera